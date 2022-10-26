محمد مطر الكعبي: علاقات الإمارات ومصر في الشؤون الإسلامية شراكة استراتيجية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن العلاقات الإماراتية المصرية، تتميز بقوة روابطها وأواصرها الوطيدة الممتدة عبر التاريخ، على مدى العقود الخمسة الماضية والتي أسس لها القائد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي قال: «مصر هي القلعة الحصينة للأمة العربية، والإمارات كأنها هي مصر أرضاً وشعباً، ووجودها هو وجود الأخ مع أخيه»، واستمرت في عهد خير خلف لخير سلف المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وما زالت تلك العلاقات الطيبة مستمرة سيراً على نهج القائد المؤسس، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال الكعبي: يشهد التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ازدهاراً على جميع الأصعدة، وفي نطاق اختصاصي في إدارة الشؤون الإسلامية، فقد عززت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف شراكتها الاستراتيجية مع المؤسسات المعنية بالشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وعلى رأسها مشيخة الأزهر الشريف، حيث تشرفت في العقد الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتهدف المذكرة إلى استدامة الاستفادة من العمق العلمي في العلوم الشرعية لدى مؤسسات الأزهر العريقة، ترسيخاً لمبدأ الوسطية والتسامح والاعتدال، والتعاون والتنسيق في نشر ثقافة حوار الحضارات والعيش المشترك والتسامح عن طريق تنظيم فعاليات توعوية وتثقيفية مشتركة في هذا الخصوص، مع إفراد مساحة من مواد الطرفين الإعلامية لتسليط الضوء على النشاطات المشتركة بينهما في هذا المحور، والتعاون في الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الطرفين لدعم المؤسسات التعليمية في مواد القرآن الكريم وعلومه، وتبادل الدعوات والوفود للمشاركة العلمية والعملية في الأنشطة التعليمية والفعاليات والبرامج والمؤتمرات والندوات والمحاضرات والمناسبات الدينية والثقافية والوطنية التي يعقدها الطرفان، وتبادل البحوث العلمية والاستفادة منها بالطبع والتحقيق والنشر والمجلات التثقيفية والمطبوعات، وكذا أوراق البحوث التي يشارك بها الطرفان في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية والكتب العلمية الشرعية وغيرها من مصادر المعرفة.

وقال: «لا يزال، بحمد الله تعالى، التعاون المثمر بين الهيئة ومؤسسات الشؤون الإسلامية مستمراً ومستداماً على صعيد استقدام الأئمة والوعاظ للعمل في دولة الإمارات، أو للمشاركة في برنامج ضيوف سيدي صاحب السمو رئيس الدولة في رمضان المبارك من كل عام، فضلاً عن المشاركات في المؤتمرات والفعاليات ذات الصلة بالشؤون الإسلامية التي تقام في كلا البلدين الشقيقين، وقد أثمرت تلك الزيارات والمشاركة في المؤتمرات علاقة صداقة متينة ومتبادلة، تعكس الرغبة في استمرار العلاقة الأصيلة التي أسس لها القادة المؤسسون.