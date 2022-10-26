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«بسمة أمل».. احتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية

«بسمة أمل».. احتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية
27 أكتوبر 2022 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

أنتجت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عملاً فنياً يجمع ما بين فنانيْن من دولة الإمارات وجمهورية مصر الشقيقة، يشاركهما في الغناء أصحاب الهمم من البلدين، بهدف إشراك مجتمع أصحاب الهمم في الأعمال الفنية مع كبار الفنانين.
وتعاونت المؤسسة مع المهندس هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشؤون قطاع الإنتاج الفني في مصر لإنتاج أغنية «بسمة أمل» بمناسبة مرور خمسين عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية بمشاركة أصحاب الهمم لطيفة الزعابي ومريم النجدي والفنان المصري أحمد رشاد والفنانة أريام. 
وتحمل المناسبة رمزية كبرى بحكم حجم العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين طول العقود الـ5 الماضية، وتبرز تلك العلاقات محطات فارقة نجحت في التعاطي مع المعطيات التي أفرزتها المراحل المختلفة طوال تلك الفترة.

الإمارات ومصر
الإمارات
مصر
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
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