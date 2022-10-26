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الإمارات

«غرفة الفجيرة»: 50 عاماً حافلة بالعطاء المتبادل بين الإمارات ومصر

سلطان الهنداسي
27 أكتوبر 2022 02:37

الفجيرة (الاتحاد) 

أكد سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن العلاقات الإماراتية المصرية مزدهرة وراسخة وحافلة بالعطاء المتبادل والمواقف النبيلة والمشرفة.
وأضاف الهنداسي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذى به في  المنطقة العربية والإقليمية، مشيراً إلى أن السوق الإماراتي يعد الوجهة الأولى للصادرات المصرية. 
وقال بمناسبة احتفال البلدين الشقيقين بمناسبة مرور 50 عاماً من العلاقات الثنائية، إن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ 22 عاماً الماضية بلغت أكثر من 247.68 مليار درهماً بنهاية العام 2021، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإمارات.
وأشار الهنداسي إلى أن وفداً من غرفة الفجيرة  يشارك في الاحتفال بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية  المصرية، تحت شعار (مصر والإمارات قلب واحد)، تتضمن أجندة متنوعة من الفعاليات خلال الفترة ما بين 26 حتى 28 أكتوبر الجاري، في القاهرة، بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين. كما تشارك الغرف في المنتدى الاقتصادي ضمن فعاليات الاحتفال، وتشارك الغرفة كذلك في الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال الإماراتي – المصري بالقاهرة.

غرفة الفجيرة
الفجيرة
الإمارات ومصر
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غرفة تجارة وصناعة الفجيرة
سلطان جميع الهنداسي
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