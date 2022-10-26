جامعة الإمارات تعزز التعاون التعليمي والبحثي مع مصر

العين (الاتحاد)

عززت جامعة الإمارات العربية المتحدة منظومة التميز العلمي والبحثي لديها عبر الشراكة مع المؤسسات البحثية والتعليمية في جمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، إن التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية يأتي ضمن خطة الشراكة الاستراتيجية والبحثية للجامعة في تعزيز تعاونها الدولي والإقليمي مع المؤسسات التعليمية والبحثية في مصر باعتبارها مؤسسات عريقة تمتلك الخبرات المتميزة، وجامعة الإمارات تعمل على رؤية واضحة في التمكين التعليمي والبحثي الذي يساهم في تحقيق الريادة والتميز من خلال منظومة متكاملة تقوم على رفع جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي بأن الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من جامعة الإمارات يتعاونون مع باحثين من 49 مؤسسة أكاديمية وتعليمية في مصر، وأن هذا التعاون المشترك أدى إلى نشر 527 ورقة بحثية مشتركة، وذلك حسب بيانات سكوبس خلال الفترة من 2017 إلى 2022. بينما وصل مجموع عدد الاقتباسات لهذه المنشورات البحثية إلى 28095 اقتباساً.

وأكد الدكتور أحمد مراد أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية هو مشروع استراتيجي نحو تحقيق المكانة البحثية الإقليمية والعالمية من خلال زيادة البحث العلمي، وتعزيز نوعية وجودة المخرجات، والذي ينعكس على تصنيف وأداء الجامعة عالمياً.