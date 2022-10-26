البنوك الإماراتية في مصر.. تعاون مشترك لتعزيز استدامة القطاع المصرفي

القاهرة (الاتحاد)

ناقشت البنوك الإماراتية في مصر واقع مساهمتها في تحقيق الاستقرار ضمن السوق المصرية، وذلك ضمن جلسة «تجارب البنوك الإماراتية في مصر... الاستدامة في القطاع المصرفي» التي جرى خلالها تبادل التجارب والآفاق مع ممثلي نخبة البنوك المصرية في سبيل تعزيز استدامة القطاع المصرفي في الدولة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم بصورة عامة.

شارك في الجلسة التي أدارها الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز، هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة الإمارات دبي الوطني، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية، ونخبة من أهل الإعلام والصحافة والاقتصاد في البلدين.

وأكد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن التجربة المصرية الإماراتية في مجال البنوك حققت نجاحاً كبيراً، قائلاً: «حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر كبير جداً، ومصر شريك تجاري استراتيجي، وحرصنا علي ضخ استثمارات كثيرة»، وأَضاف القاسم، أن «مصر تعتبر شريكاً اقتصادياً مميز لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووجود الكثير من البنوك العالمية فيها يدل على الاقتصاد الجيد المتين».

وأوضح القاسم: «إن الممر التجاري في منطقتنا يبدأ من الصين إلى إندونيسيا، السعودية، البحرين، ومصر، وتركيا فكان ذلك الممر التجاري مهم بالنسبة لنا، حيث حرص مجلس إدارة البنك على وضع خطة ليصبح بنكاً إقليمياً محورياً في منطقة الشرق الأوسط»، مؤكداً: «إن أول مقر إقليمي للبنك كان في مصر، وبعدها استحوذنا على بنك فرنسي، حيث وصل صافي الربح إلى 133 مليون دولار أميركي».

وأَضاف: «إن أولويات البنك لتحديد معادلة النجاح في مصر، ترتكز على اقتصادها الجاذب والمشجع، ولولا هذا الاقتصاد ما كنا حققنا النجاح، ومع زيادة حجم التبادل التجاري بلغ عدد البنوك الإماراتية في مصر 5 بنوك متميزة».

وأِشار إلى أن «البنوك الإماراتية في مصر تعد جزءاً من الاقتصاد، وأحد أهم أدوارها المشاركة في دعم الاقتصاد والسوق المصري»، مضيفاً أن «بنك الإمارات دبي الوطني قد شارك في جميع القطاعات، وإدخال أدوات إلكترونية جديدة إلى السوق المصري، لمنافسة الأجهزة الموجودة في السوق، وشاركنا في قطاعات الشركات الكبرى والتسهيلات للحكومة لدعم البنية التحتية».

وأكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس بنك مصر: «توجد 28 مليار دولار استثمارات تراكمية لدولة الإمارات في مصر، وقد بلغت التجارة البينية بين البلدين في العام الماضي 7.5 مليار دولار، بزيادة 7%، ومع بداية العام الحالي زادت بنسبة 11%. هذه الأرقام والنسب بخلاف التجارة النفطية».

وأشار الإتربي إلى «وجود 5 بنوك إماراتية في مصر، تبلغ حجم أصولها نحو 400 مليار جنيه، تمثل 4% من حجم القطاع المصرفي المصري، كما أن الشركات الإماراتية العاملة في مصر يبلغ عددها نحو 1300 شركة، وبنكا مصر والأهلي لهما نصيب كبير جداً من هذه الشركات، مع دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر: «متوسط أعمال القطاع المصرفي بالنسبة للقروض والودائع بلغ في العام 2014 نسبة 42%، ووصل الآن إلى 48%، وبهذه النسب يكون لدينا فرص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، لافتاً إلى: «إتاحة نحو 400 مليون جنيه في عام 2014 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أصبحت حالياً 56 مليار جنيه».

وأشار الإتربي إلى «استفادة 153 ألف منتفع من بنك مصر في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومع دخول منافس إماراتي في القطاع المصرفي يزيد التنافس، بما يخدم العملاء»، وأعلن رئيس اتحاد البنوك المصرية «انتهاء جميع البنوك من البصمة الكربونية، اتساقاً مع مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في 38 بنكاً على مستوى جمهورية مصر العربية».

من جهته، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: «نجاح تجربة البنوك الإماراتية في مصر، وتحقيق أرباح جيدة للغاية، ما يشير إلى التنوع الكبير للقطاع المصرفي في مصر». وتابع أبو الفتوح: «رغم استحواذ البنك الأهلي على نحو 38% من القطاع في مصر، إلا أنه يتم التعامل بطريقة قائمة على التعاون مع كل البنوك الموجودة في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى «إمكانية الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مصر، وكذلك الكوادر المصرية في الإمارات».

وأوضح: «إن التعاون مع البنوك الإماراتية، في تمويل مشروعات ضخمة متنوعة في مجال الصناعة والزراعة والتصنيع، يصب في تنمية الصعيد في مصر، وكان من ثمار ذلك إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بتكلفة 1.3 مليار دولار، بما يعمل على تقليل الاستيراد من الخارج، وهو أكبر دليل على نجاح العلاقة في القطاع المصرفي في البلدين».

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: «وضعنا تقريباً كل عناصر استراتيجية البنك لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال تخفيف استخدام الطاقة، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتوفير استخدامات المياه، وتوجه التمويلات إلى المشروعات المتوافر بها عناصر الاستدامة، فضلاً عن إصدار تقرير سنوي بشكل متكامل لكل مساهمات البنك على مستوى التمويل».