شركات مصرية تستعرض نجاحاتها في الإمارات

القاهرة (الاتحاد)

عقدت ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية، جلسة بعنوان «نجاحات مصرية في الإمارات»، بحضور المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة «السويدي إليكتريك»، وعماد عزمي، مدير شركة عزمي العقارية القابضة، ومصطفى الشيتي، الرئيس التنفيذي لهيرميس الإمارات، وأدارها الإعلامي محمد سالم.

وأكد عماد عزمي، مدير شركة «عزمي العقارية القابضة»: «إن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجاً مميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة والصديقة، وهذا انعكس صداه وأثره في مختلف القطاعات والمجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي». وقال عزمي خلال كلمته في الجلسة: «إن أنظار العالم، خاصةً الدول الأوروبية تتجه نحو مدينة دبي للعيش بها تارة والاستثمار العقاري داخلها تارة أخرى، باعتبارها مدينة حاضنة للعديد من المقومات، أبرزها توافر الأمن والأمان والبنية التحتية القوية والقوانين الاستثمارية المرنة». وتوقع مدير شركة «عزمي العقارية القابضة»: «تجاوز مبيعات القطاع العقاري داخل مدينة دبي 200 مليار درهم، ودخول المستثمرين المصريين بكثافة السوق الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاتفاقات الموقعة بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات». وأضاف عماد عزمي: «إن مصر من أفضل الأسواق الاستثمارية بمجال العقارات في الفترة الحالية».

من جانبه، أكد مصطفى الشيتي، الرئيس التنفيذي «هيرميس الإمارات»: «إن شركة هيرميس بدأت عملها بدولة الإمارات الشقيقة منذ 20 عاماً من خلال تأسيس مكتب صغير للأوراق المالية، والآن حققنا نجاحات كبيرة بالإمارات، ولدينا أكثر من 150 موظفاً، ويرجع السبب الرئيسي لنجاح شركة هيرميس بدبي هو أن الإمارات تعتبر بيئة جاذبة للاستثمارات المالية العالمية».

وقال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة «السويدي إليكتريك»: «نعمل في 50 دولة بين دول العالم، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إنشاء مصانع جديدة، خاصة أن المصانع حالياً تقوم بتوزيع 70% من الإنتاج في أوروبا، لأن مصر وفرت مناخاً استثمارياً كاملاً متكاملاً في مجال الصناعة على وجه التحديد». وأوضح السويدي: «إن مناخ الاستثمار في الإمارات مميز بشكل كبير لكل المستثمرين من جميع بلدان العالم، فعلى سبيل المثال شركة السويدي تقوم بإنشاء محطة بطاقة 1000 ميجاوات بمدينة العوير الإماراتية، وأخرى في الشارقة، كما أنهم يقومون بدارسة العديد من المشروعات التي ستظهر خلال الفترة المقبلة».