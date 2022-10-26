وزير النقل المصري: 225 مليار جنيه مصري تكلفة ما تم إنجازه في شبكة الطرق

القاهرة (الاتحاد)

استعرض معالي الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية، أهم وأبرز مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها وزارة النقل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، وقال وزير النقل المصري في الجلسة التي انعقدت بعنوان «مصر مركز لوجستي»، وأدارها الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية: «إن وزارة النقل المصرية تعمل على أن تكون مصر مركزاً لوجستيا عالمياً»، موضحاً أن: «مصر لن تبيع موانئها أبداً، ولكن تعمل على تطويرها باعتبارها مصدراً من مصادر الدخل».

وأضاف معاليه: «مصر تمتلك استشاريين وشركات لديها خبرة في إنشاء الموانئ البحرية، وكذلك تمتلك عدداً كبيراً من العمالة، ولديها أيضاً مقومات كبيرة تجعلها في مكانة متقدمة بين الدول في مجال الموانئ اللوجستية»، مضيفاً: «النهج الجديد اعتمد على استقبال من يريد التشغيل والإدارة، مثلما حدث مع (موانئ دبي) التي تدير ميناء السخنة، وهذا الأمر يشجع المشغلين العالميين»، لافتاً إلى «أهمية مواقع موانئ برنيس والأدبية والسخنة وموانئ البحر المتوسط، وجرجوب والإسكندرية الكبير، وكلها متاحة للتشغيل والإدارة، وليست للبيع».

وقال وزير النقل المصري: «إن مصر بلد كبير، ولديها شواطئ بطول 3000 كيلومتر، ويجب العمل على استغلال هذه المساحة في إنشاء مشروعات اقتصادية»، موضحاً أنه في عام 2024 سيتم تشغيل القطار الكهربائي من السخنة إلى الإسكندرية والعالمين ومطروح»، داعياً المستثمرين الإماراتيين للمشاركة في تلك المشروعات.

وأوضح معاليه أن «الموانئ المصرية كافة جاهزة للاستثمار بها في مختلف المحافظات. فقد وضعت الحكومة المصرية سياسة تيسر بشكل كبير عملية استخراج التراخيص والتصاريح المطلوبة في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوماً». وأضاف: «يوجد خطة استراتيجية تعمل عليها وزارة النقل بالتعاون مع الجهات المختصة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فقد استطاعت مصر أن تقوم بعمل شبكة طرق كبيرة جداً سوف تساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات، وأن ما تم إنجازه في شبكة الطرق وصل تكلفته إلى 225 مليار جنيه مصري، وهذا غير كاف، لأننا نريد أن نتوسع شرقاً وغرباً».

وقال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس: إنه «خلال الـ3 سنوات الماضية أصبحت المنطقة الاقتصادية جاذبة للاستثمار، بسبب تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والتشريعات»، مشيراً إلى أنه يتم وضع حوافز أخرى لاستقطاب المستثمرين. وأضاف: «استطعنا استقطاب استثمارات صديقة للبيئة، بتوقيع مذكرات تفاهم مع 16 شركة عالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وتحديداً في 6 موانئ (3 على البحر الأحمر، و3 على البحر المتوسط)، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية»، معلناً أنه من المنتظر إعلان المنطقة الاقتصادية مركزاً للهيدروجين الأخضر خلال COP27.