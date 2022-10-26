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الإمارات

استعراض مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات ومصر

خديم الدرعي وجمال السادات خلال الجلسة (من المصدر)
27 أكتوبر 2022 02:38

القاهرة (الاتحاد)

قال خديم عبدالله الدرعي، رئيس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال الإماراتي المصري: «إن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت واعدة، والطفرة قادمة، وعلى المصريين استثمار هذه الفرص وتشجيع الاستثمارات»، وإن هناك مشاورات بين المجلس وبين مسؤولين في الجانب المصري للمزيد من التطوير، مؤكداً أن الجهات المسؤولة لا تدخر جهداً لإزالة معوقات الاستثمار، وعلى رأسها تحدي تسريع الإجراءات.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «لماذا الإمارات ومصر أفضل البيئات الاستثمارية في المنطقة؟»، تحدث فيها بشكل رئيسي إلى جانبه أيضاً رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الإماراتي المصري المهندس جمال السادات، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي الذي ينظم في اليوم الأول ضمن أجندة الاحتفال بـ50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية.
وأشار الدرعي في الجلسة التي أدارها الإعلامي خيري رمضان إلى أن «السوق المصري كبير ومتنوع، خاصة في مجال الأمن الغذائي والزراعة، وأن الإمارات دائماً تنظر للسوق المصري لتغطية احتياجاتها، فمصر لها ميزة وأفضلية، أما بخصوص الإمارات فهي دولة حاضنة للاستثمار بشكل عام، والاستثمارات المرتبطة بمصر بشكل خاص»، داعياً المصانع المصرية الناجحة للاستثمار في الإمارات، في ظل الدعم والمساندة التي تحظى بها الاستثمارات المصرية.

من جانبه، أكد المهندس جمال السادات، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الإماراتي المصري، أن مصر لم تر من الإمارات في جميع الظروف إلا كل خير، وأن التعاون بين البلدين متميز جداً، موضحاً: «الدولة المصرية بكل قياداتها تعمل على إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين، حتى يجد المستثمر بيئة صالحة ميسرة للاستثمار، وبالتالي فإن المستثمر الإماراتي سيجد دائماً في مصر كل ما يساعده حتى ينجح»، لافتاً إلى تجربة «اتصالات مصر» كتجربة استثمارية ناجحة، موضحاً: «إنها تجربة رائعة عكست اهتمام الإماراتيين بالاستثمار في مصر».
وأكد رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الإماراتي المصري: أن «مصر الآن في عصرها الذهبي كبيئة استثمارية، حيث المناخ والقيادة السياسية التي توفر كل الدعم للمستثمرين عموماً، والمستثمر العربي بصفة خاصة»، ودعا السادات المستثمرين للتوجه إلى مصر، مؤكداً: «إن البيئة الحالية تمهد الطريق للتجاوب مع المستثمر، باعتبار الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر». وفيما يخص التنسيق بين الجانبين الإماراتي المصري في مجلس الأعمال، أشار السادات: «هناك تواصل دائم بين الجانبين لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، سواء المصري في الإمارات أو الإماراتي في مصر».

الإمارات ومصر
الإمارات
مصر
مجلس الأعمال الإماراتي المصري
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