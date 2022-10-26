«حكماء المسلمين».. ثمرة جهود «إماراتية - مصرية»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دور تاريخي مهم تقوم به كل من الإمارات ومصر، كونهما رائدتي الوسطية في العالم الإسلامي، حيث واجهتا بحزم الفكر المتطرف والانحرافات في التأويلات للنصوص، لحماية المعتقد من الأفكار والتشوهات المغلوطة.

ومنذ تأسيس الدولة، اهتم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالأزهر باعتباره مصدر إشعاع للعالم الإسلامي لما يحمله من فكر إسلامي مستنير، ولدوره التاريخي في نشر علوم الحضارة الإسلامية واللغة العربية وفق المعايير الحديثة.

ولعل من أبهى صور هذا التعاون، إنشاء مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر والذي تحتضنه الإمارات، وهو هيئة دوليَّة مستقلَّة تأسَّست في 21 رمضان من عام 1435 هـ، الموافق 19 يوليو عام 2014 م، تهدف إلى تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلَّة من علماء الأمَّة الإسلاميَّة وخبرائها ووجهائها ممَّن يتَّسمون بالحكمة والعدالة والاستقلال والوسطيَّة، بهدف المساهمة في تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطرابات والحروب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة في الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصراع والانقسام والتَّشرذم.

ويعتبر المجلس الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرًّا له، أوَّل كيان مؤسَّسيٍّ يهدف إلى توحيد الجهود في لمِّ شمل الأمَّة الإسلاميَّة، وإطفاء الحرائق التي تجتاح جسدها، وتهدِّد القيم الإنسانيَّة ومبادئ الإسلام السَّمحة، وتشيع شرور الطَّائفيَّة والعنف التي تعصف بالعالم الإسلاميِّ منذ عقود.

كما كان للتواصل المثمر بين الأزهر الشريف والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، بالغ الأثر في إزكاء التعاون البناء لخدمة الأهداف المشتركة التي تستهدف خدمة الشؤون الدينية، وعكس الوجه الحضاري لديننا الإسلامي الحنيف، وترسيخ تعاليمه السمحة.

وتحرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على استضافة العلماء من الأزهر الشريف أو الأوقاف المصرية في المناسبات الدينية المختلفة، وكذلك إحياء ليالي الشهر الفضيل ضمن برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، خلال شهر رمضان، حيث يجوب علماء الأزهر المناطق المختلفة في الدولة والمجالس والمساجد، وهي السُنة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك مشاركة العلماء من الأزهر الشريف في المؤتمرات واللقاءات الدينية التي تتم داخل الدولة.

كما تشارك الوفود من الدولة في المؤتمرات العالمية التي ينظمها الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف المصرية، وكذلك دار الإفتاء المصرية، وتبادل الأفكار والخبرات فيما يتعلق بالشأن الديني، وتبادل الزيارات في المناسبات الدينية والرسمية، في جو تسوده الألفة والمحبة والحرص على تحقيق المنفعة العامة للمسلمين.