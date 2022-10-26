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شخبوط بن نهيان ورئيس كينيا يبحثان تعزيز التعاون

شخبوط بن نهيان ورئيس كينيا خلال اللقاء (وام)
27 أكتوبر 2022 02:37

نيروبي (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، فخامة وليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا الصديقة، وذلك بمقر الرئاسة في العاصمة نيروبي.
ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامته معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. ورحب فخامته بزيارة معاليه، مؤكداً عمق علاقات الصداقة الإماراتية الكينية. كما أكد حرص بلاده على توسيع العلاقات التجارية مع دولة الإمارات بما يعزز من جهود التنمية في كلا البلدين.
من جانبه، أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كينيا في تقدم مستمر، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

شخبوط بن نهيان
الإمارات
كينيا
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