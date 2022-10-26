«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يبحث تعزيز التعاون مع مصر

أبوظبي (وام)

التقى حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس في أبوظبي، معالي المستشار أحمد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وذلك في إطار اجتماع متابعة النقاشات التي شهدتها القاهرة في أغسطس الماضي. حضر اللقاء، الذي ناقش استراتيجيات تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية الإماراتية وراشد المناعي، مدير إدارة العقوبات المالية المستهدفة بالمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، والدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خلال اللقاء استعراض تجربة الدولة في عدد من المحاور، ومنها النظام الإلكتروني لمتابعة امتثال الجهات للاستراتيجية وخطة العمل الوطنية، وتأسيس لجنة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مستجدات العمل في التقييم الوطني للمخاطر والذي يتم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي. وشهد اللقاء مشاركة تجربة وحدة المعلومات المالية بالدولة حول طُرق التحليل الاستراتيجي لوحدة المعلومات المالية الإماراتية ونظام goAML مع الطرف المصري.

وأشاد حامد الزعابي بالروابط القوية التي تجمع الإمارات ومصر في المعركة ضد الجريمة المالية، موضحاً أنّ الإمارات ومصر تتشاركان الالتزام ببذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف «أنه من خلال مشاركة الممارسات الفضلى وتسهيل التدفق الأكبر للمعلومات، قمنا بزيادة فعالية التحقيقات والملاحقات القضائية في غسل الأموال».. مؤكداً أن تلك الجهود تعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً جذاباً للأعمال وتوفّر أساساً آمناً للتجارة الثنائية مع الشركاء مثل مصر». من جهته، أعرب معالي المستشار أحمد خليل، رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية، عن ثقته بأن هذه المناقشات المتميزة ستسهم في الوصول إلى خطط واستراتيجيات وطنية؛ تدعم التصدي الفعال للجرائم المالية بما يتضمن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعظم الاستفادة المتبادلة من خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية».