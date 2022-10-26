الشارقة تعلن برنامج الاحتفال باليوم الوطني الـ51

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت لجنة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الشارقة، برنامج فعالياتها للاحتفال باليوم الوطني الـ51 للدولة، والذي يسلّط الضوء على منجزات وتاريخ وتراث الدولة، وذلك بالفترة من 24 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022، على امتداد مدن إمارة الشارقة كافة، وفي أبرز وجهاتها السياحية والثقافية والوطنية. وتوَجّه خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة، بالشكر للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه لجهود الاستعداد لاحتفالات اليوم الوطني، ومشيداً بالدور الكبير لأعضاء اللجنة ومجالس البلديات والجهات المعنية في الإمارة، وبذلهم كل جهد ممكن في سبيل إنجاح هذا الاحتفال الوطني.

وقال خالد المدفع: «منطلقة إلى مئويتها، واضعةً نصب عينيها على مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائها والمقيمين على أرضها، تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة في تميزها وريادتها بمجالات شتى، لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل في المنطقة وعلى المستوى العالمي. ومن خلال احتفالاتنا بيومنا الوطني في الشارقة، فإننا نحتفل بالإنسان الذي بذل جهوداً في سبيل بناء دولته بوقت قياسي، ونحتفل أيضاً بجهود المقيمين الذين يسهمون معنا في بناء دولة الإمارات التي تملّكت مكانةّ في قلوبهم ووجدانهم، ونرحب بالزوار الذين نتشرف بهم ضيوفاً أعزاء في ربوع إمارة الشارقة وفي الدولة».

وأضاف: «هناك مكان في احتفالاتنا للكبير والصغير والمواطن والمقيم والزائر، حيث نستضيف فنانين إماراتيين وعرباً مشهورين، تصدح أصواتهم بمحبة الإمارات، كما نرصد مساحة كبيرة لفنوننا الشعبية التي نسعى لترسيخها ولتستمر للأجيال القادمة، فالعيد الوطني أفضل مناسبة تجتمع فيها الفنون التراثية والشعبية الإماراتية للتعبير عن محبة الوطن وثقافته وتاريخه».

وتتضمن الاحتفالات فعاليات متنوعة على مدار عشرة أيام من 24 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2022، في مختلف مناطق الشارقة، وتتوزع الاحتفالات على مسرح المجاز ومنتزه الشارقة الوطني، وحديقة مليحة العامة، وجزيرة الحصن والخروس في دبا الحصن، وفي مدرّج خورفكان وسوق شرق، ووادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء، والحدائق والأحياء السكينة في البطائح، ومناطق مختلفة من المدام، وفي حصن الذيد، وقرية التراث في الحمرية.

ويتضمن الاحتفال عرضاً موسيقياً للوحة فنيّة بعنوان «سلطان العطاء»، وتتكلم عن عطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، منذ تسلمه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة ومدى التطور الحاصل على الصعيد العمراني والثقافي والبيئي ولوحة «العَهد الجديد»، إلى جانب فعّاليات يومية أخرى ابتداءً من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، من الساعة 4:30 – 10:00 مساءً. تتضمن الفعاليات الأخرى القرية الثلجية، والنحت على الثلج لمعالم الدولة ومجسم معالم الشارقة وغيرها من الفعاليات.

ويترقب الجمهور أمسيات مسرح المجاز الذي سيستضيف في 26 نوفمبر حفلاً غنائياً للفنانتين بلقيس ولطيفة، ومدرج خورفكان الذي سيستضيف في 3 ديسمبر الفنانين عيضة المنهالي وديانا حداد، وسيخصص ريع هذه الأمسيات الموسيقية كلياً لمؤسسة «القلب الكبير»، لدعم الأطفال والمستضعفين والمحتاجين وعائلاتهم في العالم.

وتقام احتفالات مدينة الذيد في حصن الذيد من الخميس إلى السبت 1-3 ديسمبر، وتبدأ الفعاليات الصباحية في اليوم الأول من 8:00 إلى 11:00 صباحاً، فيما تمتد الفترة المسائية في الأيام الثلاثة من 4:00 إلى 10:00 مساءً. تشتمل الاحتفالات في الذيد على المسيرة الوطنية، وعروض سباقات الهجن، والعروض الشعبية التراثية وغيرها من الفعاليات الشعبية.

وتمتد الاحتفالات خلال الفترة 28- 30 نوفمبر إلى حدائق الأحياء وبالمناطق السكنية، حيث يتخللها مسيرة شعبية ضخمة تضم الدوائر والهيئات الحكومية والأعيان وأهالي منطقة البطائح، والمدارس وعشائر الجوالة، ومفوضية كشافة الشارقة والفرقة العسكرية بمشاركة فرق الفنون الشعبية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية والحافلات السياحية.

وتحتفل كلباء في 27 نوفمبر طوال اليوم من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً، بينما تقام الاحتفالات في منطقة وادي الحلو يوم 30 نوفمبر، بتنظيم مسيرة وطنية، فقرات موسيقية بأوبريت كلباء، والعرض الجوي لفرسان الإمارات، إلى جانب فعاليات ومسابقات رياضية برعاية نادي الشارقة للرياضات البحرية.

فيما تقام احتفالات منطقة وادي الحلو بالقرية التراثية بالفترة من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً، بحضور والي منطقة وادي الحلو،.

وعلى مدرّج خورفكان الذي يستحضر ببهائه المعماري أَلَق التاريخ، تقام في 3 ديسمبر أمسية غنائية للفنانين عيضة المنهالي وديانا حداد, وتشهد دبا الحصن الاحتفالات الوطنية في 25 نوفمبر، وفي يومي 29- 30 نوفمبر تنتقل احتفالات الشارقة إلى ضيافة «المدام».

وفي الأول من ديسمبر تتزين قرية التراث بالحمرية، على ضفاف خور منطقة الحمرية، بأجمل الاحتفالات، والبداية مع أطفال الوطن في عرض غنائي من طلاب مدرسة القلعة للتعليم الأساسي والثانوي، وأهازيج شعبية وتراثية من فرق شعبية مختصة، وعرض فيديو «اليوم الوطني الـ 51»، تليه مسابقة وطنية من نادي الحمرية الثقافي الرياضي، ومسابقة للأطفال، ومعرض تراثي شعبي، وركن الأسر المنتجة بالتعاون مع أهالي منطقة الحمرية، وركن البيئة البدوية، ومعرض السيارات الكلاسيكية بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات الكلاسيكية.