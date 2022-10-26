مسؤولة أممية: نعتز بـ 50 عاماً من الشراكة مع الإمارات

دبي (وام)

ثمنت فيروز تقي الدين، مدير الشراكات وتنمية المجتمع في مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في الخليج، التعاون الإستراتيجي الذي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة مع منظمة الأمم المتحدة طوال الخمسة عقود الماضية، مؤكدة الدور الإنساني الفعال الذي تلعبه ما يقارب 30 منظمة أممية على أرض دولة الإمارات.

وذكرت تقي الدين أن الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الـ 77 يصادف مرور 50 عاماً على انضمام دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة وبدء الشراكة بينهما، معربة عن اعتزازها بتلك الشراكة المثمرة بينهما.

وأكدت أن «اليونيسيف» تفخر بشراكتها مع حكومة دولة الإمارات في مشاريع عدة؛ منها حماية الطفل ومجالات التعليم والصحة والتوعية، وصولاً إلى مجال المناخ والحفاظ على البيئة، معربة عن شكرها لما قدمته الدولة من دعم لوجيستي وتعاون مثمر خلال فترة «كوفيد-19»، حيث منحت الإمارات اليونيسيف الفرصة لجلب المعدات والإمكانيات اللازمة لمواجهة الجائحة في معظم بلدان العالم. وتابعت: «إن اليونيسيف تعمل في الإمارات مع شركاء من القطاعين العام والخاص تتقدمهم وزارات معنية من حكومة الإمارات، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة والعديد من المؤسسات الأخرى، كما أن برنامج التعاون الحالي بين الإمارات واليونيسيف يشمل مشاريع تعنى بتحسين نظم وخدمات حماية الطفل من العنف والتنمر وخدمات الصحة النفسية للأطفال واليافعين وتنمية الطفولة المبكرة وتطوير المدن لتكون أكثر صداقة للطفل».

ولفتت فيروز تقي الدين إلى أن الإمارات تعد مركزاً لوجستياً مهماً لليونيسيف ترسل منها وعبرها الإمدادات المنقذة للحياة إلى العديد من البلدان لغوث ملايين الأطفال وعائلاتهم، وذلك بفضل الحلول اللوجستية التي يوفرها شركاء اليونيسيف ومنهم: المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وموانئ دبي العالمية وائتلاف الأمل وطيران الإمارات، حيث إن اليونيسيف وهي منظمة أممية يعتمد تمويلها على المساهمات الطوعية من القطاعين العام والخاص، وذلك بفضل دعم حكومة الإمارات ومؤسسات دبي للعطاء ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وغيرهم من المانحين.