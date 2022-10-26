حصة بوحميد تحضر حفل سفارة كازاخستان بمناسبة اليوم الوطني

أبوظبي (وام)

حضرت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق سانت ريجينس الكورنيش أبوظبي، عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أبناء الجالية الكازاخية المقيمة بالدولة. ووجّه سفير جمهورية كازاخستان، في كلمة له بهذه المناسبة، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجميع مؤسساتها على الدعم الذي تقدمه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أنه يصادف الأول من أكتوبر الحالي مرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالدعم المتبادل والإرادة السياسية الراسخة لقادة البلدين الصديقين والتي أسفرت عن علاقات مميزة عنوانها الثقة والصداقة المتينة.

وأضاف: «تعتبر دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لكازاخستان في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 907 ملايين دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية حوالي 2.7 مليار دولار منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الكازاخية أكثر من مليار دولار أميركي، وقد ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر من دولة الإمارات بنسبة 43%، أي 243.4 مليون دولار أميركي». وقال: «إن السياحة أيضاً مجال واعد للتعاون المشترك بين كازاخستان ودولة الإمارات باعتبارها مركزاً سياحياً عالمياً معترفاً به»، مشيراً إلى وجود 40 رحلة جوية مباشرة في كلا الاتجاهين أسبوعياً. وتخلل الحفل بعض عروض الفن الكازاخي العريق.