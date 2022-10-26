«الإمارات للخدمات الصحية» تفوز بجائزتين ذهبيتين

دبي (الاتحاد)

فازت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بجائزتين ذهبيتين في مؤتمر سلامة المرضى 2022، وذلك ضمن محور مبادرة الجودة المستدامة وسلامة المرضى، عن مشروع برنامج «بيس للأداء والتميز الإكلينيكي» (PQOP)، ومحور مبادرة تكنولوجيا الرعاية الصحية المتقدمة، عن مشروع الوحدة الإلكترونية لجراحات السمنة.

وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن فخره بهذه الجوائز التي تضاف إلى سجلات المؤسسة، مؤكداً أن الرؤية الاستشرافية الطموحة التي تنتهجها المؤسسة، أسهمت في تعزيز قدرتها التنافسية، ورسخت من مكانتها ضمن مصاف المؤسسات الصحية الأكثر ريادة في تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مع تبني منهجية استدامة التطوير نهجاً أساسياً لبيئة العمل.