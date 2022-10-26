الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تفوز بجائزتين ذهبيتين

«الإمارات للخدمات الصحية» تفوز بجائزتين ذهبيتين
27 أكتوبر 2022 02:36

دبي (الاتحاد)

فازت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بجائزتين ذهبيتين في مؤتمر سلامة المرضى 2022، وذلك ضمن محور مبادرة الجودة المستدامة وسلامة المرضى، عن مشروع برنامج «بيس للأداء والتميز الإكلينيكي» (PQOP)، ومحور مبادرة تكنولوجيا الرعاية الصحية المتقدمة، عن مشروع الوحدة الإلكترونية لجراحات السمنة.
وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن فخره بهذه الجوائز التي تضاف إلى سجلات المؤسسة، مؤكداً أن الرؤية الاستشرافية الطموحة التي تنتهجها المؤسسة، أسهمت في تعزيز قدرتها التنافسية، ورسخت من مكانتها ضمن مصاف المؤسسات الصحية الأكثر ريادة في تقديم أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية، مع تبني منهجية استدامة التطوير نهجاً أساسياً لبيئة العمل.

الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
مقر البنك المركزي المصري (أرشيفية)
الاقتصادي
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي
اليوم 11:00
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
البرلمان العراقي يصوت على الحكومة الجديدة
اليوم 10:53
«الرجل الزجاجي».. هل نسي كرة القدم؟
الرياضي
«الرجل الزجاجي».. هل نسي كرة القدم؟
اليوم 10:45
مبنى دمرته غارة جوية في منطقة ميكولايف
عربي ودولي
سلسلة من الغارات الجوية تستهدف أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
اليوم 10:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©