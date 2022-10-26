«شؤون المجلس الوطني» تحصد جائزة التميز العالمي

دبي (الاتحاد)

حصدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الفئة الذهبية في جائزة التميز العالمي في الاتصال والتسويق عن موقعها الإلكتروني للعام 2022، حيث تعد الجائزة واحدة من أبرز منصات الجوائز التي تركز على التميز وتبادل المعرفة بأفضل الممارسات.

وجاء فوز الوزارة بعد استيفاء موقعها الإلكتروني لعدد من الأسس والمعايير المهمة تضمنت خمس فئات هي التصميم، والتأثير، والتفاعل، والابتكار، والوصول للفئات المستهدفة. حيث ساهم الموقع في عدد من الإنجازات المهمة وإيصال رؤى وطموحات الوزارة إلى الجمهور.

وأكد سامي بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أهمية جائزة التميز العالمي التي تبرز الدور المهم والكبير للإعلام وأدواته المختلفة والمبتكرة في التواصل مع الجمهور المستهدف، وإيصال الرسائل الرئيسية وجميع المعلومات والمستجدات بشكل دقيق وواضح، وبالتالي التأثير مباشرةً في تحقيق رؤى واستراتيجيات وطموحات المؤسسات والجهات المختلفة.

وقال: «تحرص الوزارة على مخاطبة جميع فئات المجتمع عبر وسائل الاتصال الفاعلة والمختلفة كافة، بما يساهم في رفع الوعي السياسي وثقافة المشاركة السياسية لديهم، وتعريفهم بالإنجازات التي حققها العمل البرلماني خلال الخمسين عاماً الماضية، وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة العمل البرلماني في الدولة في الخمسين عام المقبلة».

وجاء فوز الوزارة في الجائزة التي شهدت مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص، بعد اطلاع لجنة التحكيم في الجائزة على استراتيجيات الاتصال، والمحتوى، وتصميم الحملات التسويقية، والتأثير في العملاء، وكيفية تمكن الجهة من توصيل الرسالة الصحيحة والواضحة للجمهور المستهدف، بالإضافة إلى الموهبة والإبداع بالمجال.