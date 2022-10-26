«تدوير» تشارك في مهرجان الظفرة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) مشاركته في فعاليات مهرجان الظفرة بدورته الـ 16 الذي يعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، خلال الفترة من 28 أكتوبر 2022 وحتى 31 يناير 2023، وذلك في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة: «تأتي مشاركتنا في مهرجان الظفرة في إطار حرصنا المستمر على المشاركة في الفعاليات التراثية التي تعنى بصون التراث الإماراتي والتعريف به وتسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات التراثية التي يقدمها المهرجان، لنسهم في تعزيز مكانة الإمارة منصةً إقليمية وعالمية للتراث، وترسيخ هويتها الثقافية ونقلها للأجيال المقبلة، وذلك بما ينسجم مع التزامنا بتقديم رسالة توعوية هادفة إلى شرائح المجتمع كافة، تؤكد أن النظافة هي جزء من تراثنا».