«التغير المناخي» تفتتح معرض الشرق الأوسط الزراعي

دبي (الاتحاد)

أعلنت إنفورما كونكت، الجهة المنظمة لمعرض الشرق الأوسط الزراعي، انطلاق دورة هذا العام من المعرض الأكثر تطوراً في قطاع الزراعة في المنطقة رسمياً في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، ومجموعة من كبار الشخصيات.

وألقى الأميري، في أعقاب الجولة الرسمية في أرض المعرض، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي أقيم يومي 25-26 أكتوبر الجاري، وتناول مواضيع متنوعة تشمل الاستدامة وتربية الأحياء المائية والتنوع الحيوي والزراعة الذكية.

وقال الأميري: «سلّطت التغيّرات الجيوسياسية الأخيرة والتعقيدات التي فرضتها أزمة كوفيد-19 على سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي عالمياً على قدرات الزراعة والإنتاج الغذائي، الضوء على الضرورة الملحّة لتحقيق الأمن الغذائي، لضمان حماية حياة الملايين حول العالم، وخفض معدلات الجوع ونقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي الآخذة في الزيادة».

وتابع: «إن ضمان توافر الغذاء واستمرارية سلاسل التوريد كان ولا يزال أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ويمثل تعزيز الأمن الغذائي أحد أهم ركائز الأجندات الوطنية للدولة، لذا نعمل على تحقيق هذه الأولوية عبر منظومة متكاملة من العمل، تشمل إيجاد بيئة تشريعية مرنة داعمة للجهود المبذولة كافة، وإطلاق باقة واسعة من البرامج والمبادرات والمشاريع التي تضمن تعزيز وزيادة قدرات الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والنظم المستدامة للإنتاج، وتشجيع ريادة الأعمال الشابة في المجالات كافة ذات العلاقة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى الاستكشاف الدائم للأسواق الجديدة وتعزيز التعاون معها بما يضمن استمرارية سلاسل التوريد، والتوسع في عمليات الاستثمار في الخارج». ولفت إلى أن هذه الجهود كافة ساهمت في تصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022 – الصادر عن «إيكونوميست إيمباكت»، مقارنة بالمرتبة الـ 3 على المؤشر للعام 2021، واستحواذها على المرتبة الـ 23 عالمياً متقدمة 12 مرتبة مقارنة بالعام الماضي.