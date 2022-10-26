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بلدية أبوظبي توعي بالمرافق العامة

بلدية أبوظبي توعي بالمرافق العامة
27 أكتوبر 2022 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال مركز بلدية المدينة بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير، والإدارة الفنية، ومستشفى «ميد كلينك»، فعالية توعوية على مدار ثلاثة أيام في الحديقة الرسمية على كورنيش أبوظبي، استهدفت مختلف فئات المجتمع، من خلال إقامة أنشطة وبرامج وفعاليات مختلفة بهدف توعية أفراد المجتمع وحثهم للحفاظ على المرافق الخدمية والترفيهية كافة، وبالتحديد الحدائق العامة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار مبادرة (عاصمتي)، وحرصاً من البلدية على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الشرائح المجتمعية كافة، بهدف رفع الوعي العام بأهمية المشاركة في اتباع السلوكيات الإيجابية البناءة لدى ارتياد المرافق العامة والترفيهية.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
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هيئة البيئة
المرافق العامة
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