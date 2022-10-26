«الهلال الأحمر» تطلق جائزة عون للخدمة المجتمعية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد راشد محمد الخطيبي الكعبي مدير مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة، أن دور الهيئة لا يقتصر على المجالات الإغاثية أو المساعدات، بل تعداه إلى خلق الشراكات المؤسسية وتنفيذ البرامج التوعوية وإطلاق الخطط التدريبية في العديد من المجالات التي تدعم العديد من أفراد المجتمع، ومن ضمنها جائزة عون للخدمة المجتمعية للعام الدراسي 2022-2023 الإنسانية والتي تهدف إلى خلق روح التطوع والتعاون وغرس روح المسؤولية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات في مختلف المراحل السنية، والتي تتطلع إلى تحقيق الخطط والأهداف التي تسعى نحو خلق نشء يعتز بولائه وانتمائه للوطن والقيادة والمسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال (الملتقى التعريفي لجائزة عون للخدمة المجتمعية للعام الدراسي 2022 -2023م) بدورتها العاشرة، بحضور مدراء المدارس والمشرفين الأكاديميين في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والكليات.

وقال الكعبي: إن المركز يهدف هذا العام إلى مشاركة عدد لا يقل عن 60 مدرسة ورياض أطفال وجامعة، وإن البرنامج يعد من البرامج المهمة في الميدان التربوي، حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن والقيادة وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، مشدداً على دور المدرسة المهم ودعمها في المجتمع المحلي، ناهيك عن خلق قيادات مجتمعية مستقبلية واعية ومدركة لأهمية العمل الإنساني والمجتمعي.

وأشار إلى أن للجائزة العديد من الفئات، فبالإضافة إلى مشاركة المؤسسات التعليمية في هذه الجائزة كفئات مستقلة، إلا أنه يوجد فئات أخرى مثل فئة المشرف التربوي المتميز، وفئة ولي الأمر المتميز وفئة الطالب المبتكر وفئة بطل المجتمع التطوعي، ويتناول موضوع الجائزة عدداً من المجالات الإنسانية والمجتمعية التي تخدم شرائح مهمة مثل الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم وكبار السن، وتبني أي مبادرات أخرى تخدم المجتمع، حيث تتنافس المؤسسات التعليمية في تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني المبادرات تساهم في تعزيزها.

وأوضح الكعبي أن هناك نتائج إيجابية تحققت خلال الدورات الماضية، والتي كانت فيها أعداد المشاركين متزايدة في كل عام بمعدل لا يقل عن 200 مدرسة ورياض أطفال من المدارس الحكومية والخاصة، أي حوالي 6000 طالب سنوياً ضمن فرق طلابية، تم خلالها تنفيذ مئات البرامج والمبادرات الإنسانية، ناهيك عن أن الأهداف المرجوة في غرس الوعي المجتمعي تحقق من خلال الدورات الماضية والمتمثل بأهمية التطوع والعمل الإنساني وتحقيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، منوهاً أن هناك روابط إلكترونية مخصصة لمشاركات المدارس في الجائزة وبرامج الهلال الطلابي.