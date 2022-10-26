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بلدية دبا تستعد لتنظيم برنامج عن مخاطر الكوارث الطبيعية

بلدية دبا تستعد لتنظيم برنامج عن مخاطر الكوارث الطبيعية
27 أكتوبر 2022 02:36

دبا الفجيرة (الاتحاد)

تستعد بلدية دبا الفجيرة بالتعاون مع منظمة المدن العربية (ATO) ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR ROAS) ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية (UCLG) ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية للشرق الأوسط وغرب آسيا (UCLG-MEWA) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، لتنظيم البرنامج التدريبي الأممي للبلديات والمدن العربية حول (المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية)، خلال الفترة 1-2 نوفمبر 2022م بفندق ميرامار شاطئ العقة بدبا الفجيرة.ويشهد البرنامج التدريبي حلقات نقاشية تفاعلية وورش عمل تدريبية حول موضوعات تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وبناء استراتيجيات المرونة المحلية، وعرض وتحليل أفضل الممارسات العالمية في مجال بناء قدرات المدن للحد من مخاطر الكوارث من قبل الخبراء والمتخصصين في الإدارة المرنة والتنمية المستدامة، وبحضور نخبة من متخذي القرار والجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. 
ويهدف البرنامج إلى زيادة مستوى وعي البلديات والمؤسسات الاتحادية والمحلية بشأن استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، ومساعدة المدن على دمج الحد من مخاطر الكوارث وبناء المرونة في سياسات واستراتيجيات التنمية، بالإضافة إلى تشجيع المدن على الاشتراك في حملة جعل المدن مرنة حتى عام 2030 (MCR2030).

بلدية دبا الفجيرة
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الفجيرة
الكوارث الطبيعية
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