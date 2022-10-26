بلدية الظفرة تنظم ملتقى ضمن مبادرة «نشاوركم»

الظفرة (وام)

نظمت بلدية منطقة الظفرة، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أمس، لقاءً مع مجتمع مدينة المرفأ ضمن فعاليات «ملتقى سفراء الخدمات الذكية».

ويأتي اللقاء في إطار حرص البلدية على تعزيز التواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع، والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، ووضعها ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يعزز من جودة الحياة، ويحقق رضا وسعادة المجتمع.

وتنظم البلدية «ملتقى سفراء الخدمات الذكية» ضمن مبادرة «نشاوركم» التي أطلقتها الدائرة، للتواصل المجتمعي، وذلك بالتعاون مع مجالس أبوظبي.

وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع المحلي بالخدمات الإلكترونية الذكية على (منصة تم الرقمية) وكيفية استخدامها بشكل مباشر، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه المجتمع في استخدام المنصة.

وستواصل البلدية لقاءاتها مع فئات المجتمع على مستوى مدن المنطقة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية لإتاحة الفرص للمجتمع للمشاركة في المشارع والأفكار والمبادرات التي تعود بالنفع على الجميع.

وتضمن الملتقى عرض المشاريع التطويرية المنفذة، ومعرفة احتياجات المجتمع المحلي، والتي تتم دراستها وتنفيذها حسب حاجة المتعاملين، وفي ختام الملتقى تم الرد على جميع الاستفسارات.