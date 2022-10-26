شرطة أبوظبي تطلق «بادر واستفد»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعوية تحت شعار «بادر واستفد» لحث الجمهور على الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية وتجديد المركبات، ضمن مساعيها لإسعاد الجمهور، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لنيل رضا وثقة المجتمع.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات، أن الحملة تهدف إلى تحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية، وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير، وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية.

وذكر أنها تركز على التعريف بقنوات دفع المخالفات المرورية، والدفع عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي «تم» Tamm والدفع المباشر عبر منصات خدمة وإسعاد المتعاملين، والدفع عبر تطبيقات البنوك والمصارف بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي.