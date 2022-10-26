شرطة الشارقة تنظم ملتقى فكرياً في المجال الأمني

سعيد أحمد (الشارقة)

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، إلى تأهيل الشباب وإعدادهم علمياً وفكرياً، وتدريبهم على التقنيات الإلكترونية الحديثة، لمواجهة التحديات الراهنة والتصدي للإرهاب، الذي أصبح يعتمد على أسلوب التهديد الإلكتروني لمختلف المنشآت.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان: «إن التحديات الأمنية في الوقت الراهن هي مواجهة الاستثمار في الإرهاب الذي يكون تحت أيدي أشخاص ذوي خبرة، ومتقنين سبل توظيف الشبكة المعلوماتية في عملياتهم الإجرامية»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعد تحدياً دولياً يواجه الأجهزة الأمنية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته في «ملتقى الفكر الشرطي» تحت شعار «التحديات الراهنة للفكر الشرطي» الذي نظمه مركز بحوث شرطة الشارقة في قاعة «الرازي» بكلية الطب بجامعة الشارقة، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، واللواء عارف الشامسي، المدير ‏التنفيذي للإدارة العامة للإقامة لشؤون الأجانب والمنافذ بالشارقة، والعميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد ‏عام شرطة الشارقة، ‏والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، إلى جانب عدد من كبار الضباط من وزارة الداخلية وشرطة الشارقة والمفكرين والباحثين بجامعة الشارقة والطلبة.

واستعرض معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ورقة عمل بعنوان «الاستثمار في الإرهاب»، تطرق فيها إلى أهم التحديات الراهنة التي تواجهها الأجهزة الشرطية، وهو الإرهاب السيبراني، بمختلف طرقه التي تستهدف سوق البورصة والبنوك، أو الشبكات الكهربائية، أو القطارات ذاتية القيادة، أو المستشفيات كالتعطيل الإلكتروني لأجهزة الجراحة، أو الأطفال كمهاجمة مصانع الحليب، مشيراً إلى أن هناك استراتيجيات حكومية تؤخذ بعين الاعتبار في مواجهة هذا النوع من الإرهاب، ومنها الاستراتيجيات الحكومية لمواجهة التهديدات الإرهابية الناشئة، وآليات الاستجابة الفعالة، وما تتضمنها من محاور كرصد عمليات تجنيد الإرهابيين وتحديد مصادرها، والشفافية والوضوح والمصداقية.

وتضمنت الجلسة الحوارية الثانية التي أدارها النقيب أحمد حمد الحمادي من إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، بعنوان «المنصة الرقمية للبحث والتطوير»، ثلاث‏ أوراق عمل، حيث قدم الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي بجامعة الشارقة، ورقة عمل ‏حول دور البحث العلمي وفقاً للفكر المعاصر، وورقة عمل بعنوان «التحول الرقمي في منصات البحث الشرطي والأمني»، قدمها الباحث محمد بن مبارك المسن من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما تحدث الدكتور محمد مرضي الشمري من أكاديمية سعد العبد الله، حول التحديات الأمنية لجهاز الشرطة في ظل الإعلام الجديد وسبل المواجهة.