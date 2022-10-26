انطلاق الحلقة النقاشية الأولى لمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي الحلقة النقاشية الأولى لمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة التخصصية ورفع الكفاءة الوظيفية من خلال التعرف على المفاهيم والأطر والسياسات المعمول بها في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي.

وتناولت الحلقة النقاشية التي أقيمت في مقر أكاديمية أبوظبي الحكومية عدداً من المحاور الرئيسية والموضوعات، بما في ذلك إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمفاهيم العالمية الموحدة، وأبرز الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على دور الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في التعامل على المستوى الوطني، ودور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومفهوم الاستجابة على المستوى المحلي، حيث قدم الجلسة النقاشية أبرز المحاضرين تضمنت الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، والدكتور حمدان راشد الشامسي من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد سالم العامري من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور كارلوس صموئيل من أكاديمية ربدان.

وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة من عدد من أبرز الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث استهدفت الحلقة موظفي حكومة أبوظبي الذين يشغلون المناصب القيادية وممن هم في المستوى التنفيذي فما فوق.