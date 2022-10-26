الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انطلاق الحلقة النقاشية الأولى لمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية

جانب من الحضور في الحلقة النقاشية (من المصدر)
27 أكتوبر 2022 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي الحلقة النقاشية الأولى لمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة التخصصية ورفع الكفاءة الوظيفية من خلال التعرف على المفاهيم والأطر والسياسات المعمول بها في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي.
وتناولت الحلقة النقاشية التي أقيمت في مقر أكاديمية أبوظبي الحكومية عدداً من المحاور الرئيسية والموضوعات، بما في ذلك إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمفاهيم العالمية الموحدة، وأبرز الممارسات العالمية في هذا المجال، إلى جانب تسليط الضوء على دور الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في التعامل على المستوى الوطني، ودور مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومفهوم الاستجابة على المستوى المحلي، حيث قدم الجلسة النقاشية أبرز المحاضرين تضمنت الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، والدكتور حمدان راشد الشامسي من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور محمد سالم العامري من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والدكتور كارلوس صموئيل من أكاديمية ربدان.
وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة من عدد من أبرز الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، حيث استهدفت الحلقة موظفي حكومة أبوظبي الذين يشغلون المناصب القيادية وممن هم في المستوى التنفيذي فما فوق.

أبوظبي
الإمارات
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
أكاديمية أبوظبي الحكومية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
مقر البنك المركزي المصري (أرشيفية)
الاقتصادي
المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي
اليوم 11:00
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
البرلمان العراقي يصوت على الحكومة الجديدة
اليوم 10:53
«الرجل الزجاجي».. هل نسي كرة القدم؟
الرياضي
«الرجل الزجاجي».. هل نسي كرة القدم؟
اليوم 10:45
مبنى دمرته غارة جوية في منطقة ميكولايف
عربي ودولي
سلسلة من الغارات الجوية تستهدف أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
اليوم 10:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©