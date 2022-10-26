بيل غيتس يثمن جهود رئيس الدولة لاستئصال شلل الأطفال عالمياً

ثمّن بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في القضاء على شلل الأطفال حول العالم. وعبر بيل غيتس عبر حسابه الرسمي على «تويتر» عن امتنانه البالغ لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في القضاء على شلل الأطفال حول العالم، وتقليل أعباء المرض بنسبة 99.9% وحماية ما يقدر بـ 20 مليون طفل من الإصابة به.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي