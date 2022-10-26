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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير بلجيكا

سعود القاسمي خلال استقباله سفير بلجيكا (وام)
26 أكتوبر 2022 16:01

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. من جانبه، عبّر سعادة أنطوان ديلكور، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
بلجيكا
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