شرطة أبوظبي تطلق حملة للتعريف بمزايا السداد المبكر للمخالفات المرورية

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعوية تحت شعار "بادر واستفد" لحث الجمهور على الاستفادة من التسهيلات والخصومات والخدمات المتعلقة بالسداد المبكر للمخالفات المرورية وتجديد المركبات ضمن مساعيها لإسعاد الجمهور وتقديم خدمات ذات جودة عالية لنيل رضا وثقة المجتمع.

وقال العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات إن الحملة تهدف إلى تحفيز مُلاك المركبات على دفع المخالفات المرورية وتعزيز وعي الجمهور بمزايا السداد المبكر للمخالفات وعواقب التأخير ، وزيادة إلمام الجمهور بالتسهيلات وقنوات دفع المخالفات المرورية.

وأوضح أنها تركز على التعريف بقنوات دفع المخالفات المرورية ، عبر القنوات الرقمية لحكومة أبوظبي "تم" Tamm و الدفع المباشر عبر منصات خدمة وإسعاد المتعاملين، وعبر تطبيقات البنوك والمصارف بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي .

وتبث الحملة فيديوهات توعوية بمخاطر المخالفات المرورية بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني وتوزيع الكتيبات التوعوية على سائقي المركبات وعقد محاضرات وورش عمل توعوية إلى جانب المجالس المجتمعية.