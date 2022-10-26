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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
رئيس الدولة ونائبه
26 أكتوبر 2022 11:10
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي كارل نيهامر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.
المصدر: وام
محمد بن راشد
النمسا
محمد بن زايد
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