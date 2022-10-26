الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائبه
26 أكتوبر 2022 11:10

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"  برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور ألكسندر فان دير بيلين رئيس جمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.   

‏‎ كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين.

‏‎ وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي كارل نيهامر المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا.

 

المصدر: وام
محمد بن راشد
النمسا
محمد بن زايد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
مقر البنك المركزي المصري (أرشيفية)
الاقتصادي
البنك المركزي المصري يقرر زيادة أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي
اليوم 11:00
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
البرلمان العراقي يصوت على الحكومة الجديدة
اليوم 10:53
«الرجل الزجاجي».. هل نسي كرة القدم؟
الرياضي
«الرجل الزجاجي».. هل نسي كرة القدم؟
اليوم 10:45
مبنى دمرته غارة جوية في منطقة ميكولايف
عربي ودولي
سلسلة من الغارات الجوية تستهدف أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
اليوم 10:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©