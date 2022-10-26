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قرقاش: القمة الثقافية في أبوظبي تجمع مهم وسط حراك إيجابي

قرقاش
26 أكتوبر 2022 09:53

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن القمة الثقافية في أبوظبي، تجمع مهم وسط حراك إيجابي ومبشر.

وقال معاليه، اليوم، عبر حسابه في تويتر:"سعدت بالمشاركة في القمة الثقافية في أبوظبي، تجمع مهم وسط حراك ايجابي ومبشر، وأكدت في كلمتي أن القيم الثقافية منارة ترشدنا في عالم سريع التغير، وأن الإمارات قامت على قيم التسامح والتقبل والتعايش، التوازن الصحيح بين قيمنا وانفتاحنا على العالم رسالة مهمة للجيل الإماراتي الجديد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
القمة الثقافية
أنور قرقاش
القمة الثقافية أبوظبي
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