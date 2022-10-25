«لحظات أبوظبي» الشهر المقبل

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع مختلف الجهات في الإمارة، عن إطلاق الدورة الثانية من مبادرة «لحظات أبوظبي» خلال الفترة من 11 نوفمبر ولغاية ديسمبر 2022 وتتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تنطلق من «ساحة خليفة»، وتقام في مواقع عدة في أبوظبي والعين والظفرة.

وتهدف مبادرة «لحظات أبوظبي 2022» إلى تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والاندماج بين كل شرائح وأطياف مجتمع إمارة أبوظبي وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والتطوع عبر سلسلة من الفعاليات المجتمعية المختلفة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المعيشة في الإمارة. وتتضمن المبادرة حزمة من الفعاليات المجتمعية الترفيهية لأفراد العائلة كافة من مختلف الفئات والجنسيات والتي سيتم تنفيذها في كل من منطقة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، بدءاً من فعالية الإطلاق في ساحة مدينة خليفة، وتليها فعاليات في مختلف الأماكن في الإمارة مثل حديقة العاصمة وحديقة محمد بن زايد ومنطقة مصفح وحديقة الجاهلي في مدينة العين ومدينة الظنة في منطقة الظفرة. وتشمل الفعالية الأولى لانطلاق «لحظات أبوظبي» أيام 11 و12 و13 نوفمبر، عدداً من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الممتعة التي تبدأ من الساعة 4 عصراً لغاية 11 ليلاً، مثل الألعاب المنفوخة بالهواء وألعاب الكرات الكبيرة والترامبولين، فضلاً عن منطقة خاصة للأطفال الصغار،وغيرها.

وتضم الفعالية مجموعة من العروض المميزة مثل عرض الفقاعات والرسم على الوجه، وإعصار البالون واستعراض السيرك وعروض سواي بوك وأليس في بلاد العجائب وعلاء الدين، وغيرها.

وتشتمل المبادرة على أهداف عدة، منها تحفيز مؤسسات القطاعات «الخاص والعام والثالث» على المشاركة ورعاية المجتمعات المحلية من خلال التعاون في تنفيذ العديد من الأنشطة بأبوظبي.