موقع الأرشيف والمكتبة الوطنية يحصد جائزة خاصة

أبوظبي (وام)

حصد الموقع الإلكتروني للأرشيف والمكتبة الوطنية تكريماً خاصاً لما تميز به من تقنيات حديثة ومتطورة، على جميع الصعد في بيئة العمل.

ويبرز الموقع الإلكتروني كمنصة رقمية شاملة تتيح للجمهور صفحات مهمة من ذاكرة الإمارات وتاريخها المجيد، بمواصفات تقنية عالية تقدم بيانات تاريخية لأكثر من 50 عاماً من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء التكريم بالتزامن مع فعاليات معرض جيتكس في دبي 2022، حيث كرمت شركة (Liferay) الموقع الإلكتروني للأرشيف والمكتبة الوطنية لما يتميز به من تقنيات حديثة تدعم بيئة العمل، ولأنه يعزز نظام الإدارة الشاملة ورحلة العميل.