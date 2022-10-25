«إيدج» تعرض 60 منتجاً في «إندونيسيا الدفاعي 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مجموعة إيدج في معرض ومنتدى إندونيسيا الدفاعي الذي يعقد في جاكرتا في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، لعرض منتجاتها وحلولها في السوق الإندونيسية وأسواق جنوب شرق آسيا الأخرى.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي في إيدج: «هذه هي أولى مشاركاتنا في معرض إندونيسيا الدفاعي، وسيكون لنا حضور قوي نعرض من خلاله قدرات إيدج المتقدمة من خلال 10 شركات من شركاتنا المعروفة، ويؤكد حضورنا الأهمية الاستراتيجية للسوق الإندونيسية بالنسبة لنا. ونحن واثقون بأن مشاركتنا ستعزز أسواق التصدير الرئيسية الحالية، وستفتح أمامنا أسواقاً جديدة. كما أنها تدعم استراتيجية إيدج لتطوير شراكات متبادلة المنفعة لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بنا على المدى الطويل».

وتعرض 10 شركات تابعة لـ «إيدج» حوالي 60 حلاً ومنتجاً متقدماً يغطي قطاعات الصواريخ والأسلحة، والمنصات والأنظمة، والحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية.ومن قطاع الصواريخ والأسلحة، تعرض هالكن، الشركة الرائدة في تصنيع أنظمة وحلول الأسلحة ذات التوجيه الدقيق، ذخائرها متعددة المدى الموجهة بدقة جو - أرض من طراز ثاندر وديزيرت ستينغ، وسلسلة SHADOW من الذخائر الجوالة. وستعرض شركة الطارق، الشركة عالمية المستوى لتصنيع الذخائر الموجهة بدقة ذات الفعالية المثبتة في المهام، ذخائرها المتطورة دقيقة التوجيه ذات الوحدات المنفردة من طراز الطارق-S (المدى القياسي) والطارق- LR (طويلة المدى)، إلى جانب خياراتها من الباحثات.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض كراكال، الشركة العالمية لتصنيع الأسلحة الخفيفة، بندقيتها الهجومية CAR 816 بأطوال سبطانة 7.5 إنش و10.5 إنش و16 إنش، بالإضافة إلى الإعداد الإندونيسي 10.5 إنش و14.5 إنش. وسيتم عرض الرشاش الآلي CMP 9 بإصداراته القياسية والقصيرة، بالإضافة إلى مسدس كراكال EF وبنادق القنص CSR 338 وCAR 817 DMR.

لهب

تعرض شركة لهب للأنظمة الدفاعية، الرائدة في تصنيع الذخائر، مجموعتها الكاملة من الذخائر ذات العيار المتوسط ​​والكبير، مثل ذخائر قاذفة قنابل يدوية عالية السرعة شديدة الانفجار عيار 40 × 53 ملم، وقذائف هاون عيار 60 ملم، و81 ملم، و120 ملم، وذخائر مدفعية طويلة المدى عيار 155 ملم، وصواريخ عيار 122 ملم، وسلسلة ذخائر الطائرات ذات الأغراض العامة من طراز MK. وستعرض شركة لهب للأنظمة الدفاعية مجموعتها الكاملة من الذخائر ذات العيار الصغير.

ومن قطاع المنصات والأنظمة، تعرض نمر، الشركة الرائدة في دولة الإمارات لإنتاج الآليات المدرعة والمنصات البرية التي أثبتت كفاءتها ميدانياً، آلية الدوريات التكتيكية الخفيفة عجبان Mk2 4x4 المحمية ضد المقذوفات والانفجارات، والآلية المدرعة حفيت Mk2 6x6، وآلية جيس 4x4 المضادة للكمائن والألغام. وستعرض أداسي، الشركة الرائدة في تصنيع الأنظمة والخدمات ذاتية التحكم، سلسلة الذخائر الجوالة QX-1 وQX-2 وQX-3 وQX-4. كما ستعرض أداسي الطائرات المسيرة ذات الأجنحة الدوارة من طراز قرموشة، بالإضافة إلى أنظمة الذخيرة الموجهة بدقة رش 1 ورش 2-H ورش 2-M. وستعرض شركة أبوظبي لبناء السفن، 160 ITEP (زورق الاشتباك الساحلي)، و120 FIP (الزورق الساحلي السريع)، و510 OPV (زورق الدوريات).

وتعرض شركة سيجنال، المزود الرائد لحلول الحرب الإلكترونية والاستخبارات في دولة الإمارات، قدرات قطاع ايدج للحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية من خلال نظام جي بي إس- بروتيكت المضاد لتشويش إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية ونظام التضليل المتطور نافكونترول-جي ونظام التشويش عالي القدرة بروتيكت-في، بالإضافة إلى ذلك، سيعرض القطاع حلول الاتصالات فائقة الأمان من «كاتم» وخدمات التدريب على الأمن والاستخبارات.

ويمكن للحاضرين في معرض إندونيسيا الدفاعي زيارة إيدج والشركات التابعة لها في جناح دولة الإمارات A 005/ A 045 لدى JIExpo Kemayoran في جاكرتا بإندونيسيا.