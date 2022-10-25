«الهلال الأحمر» يدشن «نعمة» للتبرع العيني

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تطبيق «نعمة» للتبرع العيني لمشروع حفظ النعمة، وذلك ضمن مبادرات الهيئة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطورات المتلاحقة في ما يخص تقنية المعلومات والاتصالات، وتبني أفضل الممارسات بالنسبة لخدمة العملاء، وتهيئة الظروف الملائمة لتواصل المحسنين والمانحين مع برامج هيئة الهلال الأحمر محلياً وخارجياً، واستقطاب دعمهم ومساندتهم لمشاريعها المختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمقر الهيئة في أبوظبي بحضور حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعدد من المسؤولين في الهيئة. وأكد راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر الإماراتي، أن هذه الخطوة جاءت في سياق التحديث المستمر للبرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الهيئة، والتي تجد الاهتمام والمتابعة والدعم من القيادة العليا في الهيـئة.

وقال إن مشروع حفظ النعمة يعتبر من المبادرات الرائدة، التي دأبت هيئة الهلال الأحمر على تبنيها لتعزيز قيم التكافل والتراحم بين شرائح المجتمع المحلي، وتمتين جسور التواصل بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة.

مساعدات

قال سلطان الشحي مدير مشروع حفظ النعمة، إن المشروع قدم منذ انطلاقته عام 2004، الكثير من المساعدات شملت الغذاء والكساء والأثاث وغيرها من البرامج والمساعدات الإنسانية، التي تعزز مبدأ الاستدامة وغرس ثقافة العطاء بين أفراد المجتمع، وحفظ الموارد من الهدر والاستفادة منها على الوجه الأفضل، إلى جانب إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأخرى وتوطيد جسور التواصل بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة.

وأكد استعداد المشروع التام لاستقبال تبرعات المحسنين من الغذاء والكساء والأثاث عبر الاتصال بالرقم المجاني 8005011 وموقع الهيئة والأنظمة الذكية المختلفة التي خصصتها الهيئة لاستقبال تبرعات المحسنين والمانحين.