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«الدفاع المدني»: نشر ثقافة التعامل مع الحريق يعزز التوعية المجتمعية

«الدفاع المدني»: نشر ثقافة التعامل مع الحريق يعزز التوعية المجتمعية
26 أكتوبر 2022 01:33

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية والتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وإنستجرام وفيس بوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب» مبادرة ثقافة التعامل مع الحريق، وذلك ضمن حملة «حمايتكم مسؤوليتنا» وذلك في إطار الخطة الرئيسة للتوعية خلال العام الجاري، وكذلك بهدف رفع الثقافة الوقائية لأفراد المجتمع وكيفية التعامل مع الحرائق، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات والحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية. 
وأوضحت الوزارة أن ثقافة التعامل مع الحريق تكون عبر اتباع خطوات وإجراءات معينة: فعند وقوع حريق، يتعين المحافظة على الهدوء والاتصال على الرقم 999 أو 997، ثم محاولة فصل مصادر الكهرباء والغاز، وترك المكان بسرعة، وإغلاق الأبواب خلفك، وعدم استخدام المصاعد، والتوجه لأقرب نقطة تجمع والحرص على سلامتك وسلامة الآخرين بقدر المستطاع، وذلك ضمن حملة «حمايتكم مسؤوليتنا»، بهدف رفع الجانب التوعوي لأفراد المجتمع في كيفية التعامل مع الحريق أثناء وقوعه.

القيادة العامة للدفاع المدني
الإمارات
الدفاع المدني
وزارة الداخلية
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