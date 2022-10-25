سعود بن صقر يطلق المرحلة الميدانية الأولى من مشروع التعداد العام

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإطلاق المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام برأس الخيمة اعتباراً من 1 نوفمبر القادم، مؤكداً أن رأس الخيمة تتبنى استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة تقوم على ركائز قوية، أهمها توفير البيانات الدقيقة التي تتيح وضع خطط مستقبلية، استناداً إلى أسس علمية ومعطيات ميدانية دقيقة.

جاء ذلك خلال فيديو مصور دعا فيه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى أهمية تعاون أبناء وسكان الإمارة، مع مركز رأس الخيمة للإحصاء لإنجاز المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، وذلك اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر القادم.

وقال سموه: «خلال الأعوام الماضية، تمكنا بفضل الله وتوفيقه وبجهود أبناء إمارتنا المخلصين، من تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات، وجنينا ثمارها في جوانب حياتنا كافة ومختلف القطاعات، واليوم نسعى لتكريس هذه النجاحات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً يرتقي بطموحات وتطلعات أبناء رأس الخيمة».

وأضاف سموه: «نحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع سيسهم في تحقيق توجهاتنا في التنمية الشاملة، وسيوفر البيانات الإحصائية للجهات والمؤسسات المعنية في الإمارة، ما يمكنها من رسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات للارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز مستويات جودة الحياة لجميع أبناء الإمارة وسكانها»، منوهاً سموه بأن نجاح هذا المشروع الحيوي يحتاج إلى تضافر الجهود، وإلى تجاوب جميع أفراد مجتمعنا لما فيه خير لإمارتنا.

وأكد سموه أهمية البيانات الدقيقة بوصفها ركيزة أساسية لوضع الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات السليمة، قائلاً: «لأننا نؤمن بذلك، وجهنا بإطلاق مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، وذلك ضمن رؤيتنا الطموحة لصناعة المستقبل (رؤية رأس الخيمة 2030)، على أن يتولى مركز رأس الخيمة للإحصاء تنفيذه». وأوضح الدكتور عبدالرحمن النقبي، رئيس اللجنة العليا لتعداد رأس الخيمة 2023، أنه تم تدريب كوادر وفرق من مختلف الجنسيات للتواصل مع جميع الفئات، ويبلغ عددهم 400 باحث ميداني تم تدريبهم وإحاطتهم بالمعلومات الضرورية وفق أرقى المعايير العالمية، ضمن بروتوكول صارم لحماية خصوصية الجميع.

وبين أنه سيتم توزيع تلك الفرق على سبعة قطاعات ومناطق إشرافية، وسيتم إجراء التعداد العام على مرحلتين لضمان تغطية جميع مناطق الإمارة، وإحصاء جميع السكان فيها. وذلك على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، وتتضمن المرحلة الأولى التي ستبدأ في شهر نوفمبر 2022 إلى نهايته، زيارات ميدانية لمختلف المناطق، والتي يهدف من خلالها إعداد قوائم بجميع المباني، والمساكن، والوحدات العقارية والمنشآت التجارية في كل منطقة، والتي سيتم خلالها إجراء مقابلات مع أولياء الأسر وأصحاب الأعمال، وذلك باستخدام قائمة محددة من الأسئلة.

وبين النقبي أن المرحلة الثانية، هي مرحلة (التعداد) وهي المرحلة التي سيتم جمع البيانات التفصيلية، وذلك في الأول من فبراير حتى يونيو القادم، حيث يعود فيها الباحثون الميدانيون للمواقع السكنية المدرجة التي تم تحديدها وتعدادها في المرحلة الأولى، للحصول على المزيد من المعلومات.

سرية البيانات

تماشياً مع قانون إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء الذي يحمي البيانات الفردية، فإن المعلومات التي يتم جمعها خلال عملية التعداد على جميع المستويات الفردية والأسرية والمؤسسية، سيتم التعامل معها بسرية تامة، واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، ولن تتم مشاركتها أو الكشف عنها تحت أي ظرف من الظروف. ويسهم التعداد في رسم السياسات، واتخاذ القرارات التنموية التي تصب في تطوير حياة سكان الإمارة، إضافة إلى إسهامه في تزويد الجهات الحكومية بتقارير إحصائية دقيقة، ما يؤكد أهمية الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بكل وضوح.