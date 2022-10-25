الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سعود بن صقر يطلق المرحلة الميدانية الأولى من مشروع التعداد العام

سعود بن صقر يطلق المرحلة الميدانية الأولى من مشروع التعداد العام
26 أكتوبر 2022 01:53

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) 

 وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بإطلاق المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام برأس الخيمة اعتباراً من 1 نوفمبر القادم، مؤكداً أن رأس الخيمة تتبنى استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة تقوم على ركائز قوية، أهمها توفير البيانات الدقيقة التي تتيح وضع خطط مستقبلية، استناداً إلى أسس علمية ومعطيات ميدانية دقيقة.
جاء ذلك خلال فيديو مصور دعا فيه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى أهمية تعاون أبناء وسكان الإمارة، مع مركز رأس الخيمة للإحصاء لإنجاز المرحلة الميدانية الأولى لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، وذلك اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر القادم.
وقال سموه: «خلال الأعوام الماضية، تمكنا بفضل الله وتوفيقه وبجهود أبناء إمارتنا المخلصين، من تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات، وجنينا ثمارها في جوانب حياتنا كافة ومختلف القطاعات، واليوم نسعى لتكريس هذه النجاحات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً يرتقي بطموحات وتطلعات أبناء رأس الخيمة».
وأضاف سموه: «نحن على ثقة تامة بأن هذا المشروع سيسهم في تحقيق توجهاتنا في التنمية الشاملة، وسيوفر البيانات الإحصائية للجهات والمؤسسات المعنية في الإمارة، ما يمكنها من رسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات للارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز مستويات جودة الحياة لجميع أبناء الإمارة وسكانها»، منوهاً سموه بأن نجاح هذا المشروع الحيوي يحتاج إلى تضافر الجهود، وإلى تجاوب جميع أفراد مجتمعنا لما فيه خير لإمارتنا.

أخبار ذات صلة
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس

وأكد سموه أهمية البيانات الدقيقة بوصفها ركيزة أساسية لوضع الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات السليمة، قائلاً: «لأننا نؤمن بذلك، وجهنا بإطلاق مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، وذلك ضمن رؤيتنا الطموحة لصناعة المستقبل (رؤية رأس الخيمة 2030)، على أن يتولى مركز رأس الخيمة للإحصاء تنفيذه». وأوضح الدكتور عبدالرحمن النقبي، رئيس اللجنة العليا لتعداد رأس الخيمة 2023، أنه تم تدريب كوادر وفرق من مختلف الجنسيات للتواصل مع جميع الفئات، ويبلغ عددهم 400 باحث ميداني تم تدريبهم وإحاطتهم بالمعلومات الضرورية وفق أرقى المعايير العالمية، ضمن بروتوكول صارم لحماية خصوصية الجميع.  
وبين أنه سيتم توزيع تلك الفرق على سبعة قطاعات ومناطق إشرافية، وسيتم إجراء التعداد العام على مرحلتين لضمان تغطية جميع مناطق الإمارة، وإحصاء جميع السكان فيها. وذلك على مدار الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية، وتتضمن المرحلة الأولى التي ستبدأ في شهر نوفمبر 2022 إلى نهايته، زيارات ميدانية لمختلف المناطق، والتي يهدف من خلالها إعداد قوائم بجميع المباني، والمساكن، والوحدات العقارية والمنشآت التجارية في كل منطقة، والتي سيتم خلالها إجراء مقابلات مع أولياء الأسر وأصحاب الأعمال، وذلك باستخدام قائمة محددة من الأسئلة.
وبين النقبي أن المرحلة الثانية، هي مرحلة (التعداد) وهي المرحلة التي سيتم جمع البيانات التفصيلية، وذلك في الأول من فبراير حتى يونيو القادم، حيث يعود فيها الباحثون الميدانيون للمواقع السكنية المدرجة التي تم تحديدها وتعدادها في المرحلة الأولى، للحصول على المزيد من المعلومات.

سرية البيانات
تماشياً مع قانون إنشاء مركز رأس الخيمة للإحصاء الذي يحمي البيانات الفردية، فإن المعلومات التي يتم جمعها خلال عملية التعداد على جميع المستويات الفردية والأسرية والمؤسسية، سيتم التعامل معها بسرية تامة، واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، ولن تتم مشاركتها أو الكشف عنها تحت أي ظرف من الظروف. ويسهم التعداد في رسم السياسات، واتخاذ القرارات التنموية التي تصب في تطوير حياة سكان الإمارة، إضافة إلى إسهامه في تزويد الجهات الحكومية بتقارير إحصائية دقيقة، ما يؤكد أهمية الإفصاح عن المعلومات المطلوبة بكل وضوح.

سعود بن صقر
الإمارات
رأس الخيمة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
الرياضي
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
اليوم 19:30
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
الرياضي
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
اليوم 19:30
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
الاقتصادي
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
اليوم 19:28
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
الاقتصادي
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©