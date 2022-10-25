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فتح التسجيل في معرض أبوظبي الدولي للأغذية

فتح التسجيل في معرض أبوظبي الدولي للأغذية
26 أكتوبر 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أعلنت مجموعة أدنيك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن فتح باب التسجيل في فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتستقطب الدورة الأولى من المعرض مشاركة محلية ودولية واسعة، حيث ستشهد مشاركة أكثر من 15 جناحاً وطنياً لكل تركيا، الهند، البرازيل، إيران، المغرب، جنوب أفريقيا، بلغاريا، اليونان، لبنان، ماليزيا، تايلاند، هولندا، إلى جانب كل من ليتوانيا، أوكرانيا، وروسيا. 
كما ستشهد أيضاً مشاركة كبرى الشركات المتخصصة في قطاعي الأغذية والمشروبات والضيافة بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في هذه القطاعات الحيوية.
ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي تسلط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بإنتاج الأغذية، بالإضافة إلى خدمات الضيافة والطعام المختلفة وصولاً لعدد من ورش العمل والمسابقات العالمية المتخصصة، بما فيها برنامج المشترين العالميين، وبطولة الإمارات الوطنية للقهوة، وبطولة فنون اللاتيه العالمية 2022، ومعرض الذواقة العالمي في أبوظبي.

منصور بن زايد
مجلس الوزراء
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي
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