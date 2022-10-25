«أبوظبي للصحة العامة» يوقع اتفاقيات استراتيجية مع 3 مؤسسات أكاديمية

أبوظبي (وام)

وقع مركز أبوظبي للصحة العامة 3 اتفاقيات استراتيجية تندرج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المركز للارتقاء بمخرجات القطاع الصحي، وإبراز الدور المهم لبرامج الصحة العامة تعزيزاً لسلامة وصحة المجتمعات.

أبرم المركز خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة اتفاقيات مع كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة والمعهد الوطني للصحة وجامعة أبوظبي.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: نحرص في مركز أبوظبي للصحة العامة على التعاون البنّاء مع المؤسسات الأكاديمية والإقليمية للارتقاء بخدماتنا إلى مستويات متقدمة في القطاع الصحي، ما يُعزز دور برامج الصحة العامة ويُرسخ أسس البنية التحتية المتينة للرعاية الصحية في الإمارة، إيماناً منا بضرورة تكاتف الجهود بين قطاع الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية لتوفير البيئة الداعمة، ولترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدة في الرعاية الصحية.

وتُشكل هذه الاتفاقيات خطوة نجاح وتميز لمركز أبوظبي للصحة العامة، وتأكيداً على ريادته في تقديم أرقى الخدمات الصحية والأبحاث العلمية، بحيث نكون قادرين على وضع خبراتنا ومعرفتنا في بيئة مثالية لتعزيز مفهوم الصحة العامة عبر المجتمعات كافة.

وجاءت اتفاقية الشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة التي تمتد خمس سنوات بهدف توطيد أواصر التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات المتينة بين الطرفين، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك في الدراسة والتعلم والبحث العلمي.

وبحسب هذه الاتفاقية ستنطلق اجتماعات منتظمة بين الطرفين لتحديد وتنسيق مجالات التعاون في أبحاث الصحة العامة والتعليم والتدريب للخروج بأفضل نتائج ممكنة في مجالات الرعاية الصحية كافة ولترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رئيسياً للابتكار وللأبحاث العلمية في المنطقة.

3 سنوات

تهدف الاتفاقية الثانية المبرمة مع المعهد الوطني للصحة ومقره الولايات المتحدة الأميركية، والتي تمتد ثلاث سنوات، إلى تعزيز المبادرات البحثية لمركز أبوظبي للصحة العامة في جميع أنحاء المنطقة والتعليم والتدريب في مختلف الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والتطوير المهني في مجال الصحة العامة، فضلاً عن ترسيخ أسس التعاون المشترك في مجال الصحة العامة لضمان الحفاظ على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بالإضافة إلى إرساء أسس للعمل ضمن مجالات رئيسية ذات أهمية كبيرة تتمثل في تنظيم واستضافة مؤتمرات عالمية للصحة العامة في أبوظبي لاستقطاب خبراء عالميين بارزين والاستفادة من خبراتهم.

وتهدف الاتفاقية الثالثة مع جامعة أبوظبي إلى زيادة الوعي حول الخدمات الرائدة التي يقدمها المركز، وذلك لتعزيز معارف ومهارات طلبة الجامعة المتعلقة بمجال دراستهم من خلال العمل على برنامج تدريبي تحت إشراف مجموعة من الخبراء العاملين في مركز أبوظبي للصحة العامة، لتمكين الطلبة من صقل مهاراتهم في مجال الصحة العامة ولتشجيع أفراد المجتمع المحلي في إمارة أبوظبي على ممارسة الرياضة بشكل منتظم واتباع أسلوب حياة صحي.