مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة يواصل فعالياته بأبوظبي

أبوظبي (وام )

تواصل الدورة التاسعة من مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة والذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط تحت شعار «كلُّ خطوة مُهمَّة» فعالياتها في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والعالمية ومنهم معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي، كما يتواجد العداء مايكل جونسون النجم الأسطوري لألعاب القوى بهدف التشجيع على ممارسة النشاط البدني.

وأكد عدد من المشاركين في المؤتمر والمعرض المصاحب له الذي يستمر حتى 26 أكتوبر الجاري، أن مشاركتهم تأتي في هذه المنصة الهامة لتبادل الأفكار والخبرات ومناقشة الطرق التي تدعم تلك الأفكار من أجل تثقيف الأفراد وتعريفهم على أهمية ممارسة الرياضة اليومية وما مدى تأثيرها الإيجابي على الصحة العامة؟

وعرض الدكتور عامر صبري أحمد، عالم أبحاث في علوم الإحصاء الحيوي في جامعة نيويورك أبوظبي دراسة لطالبة الدكتوراه ميثاء البلوشي حول (مستقبل صحي للإمارات)، وهي دراسة مستقبلية تهدف إلى توفير بيانات جوهرية وتعزيز المعرفة العلمية لبناء مستقبل أكثر صحة لدولة الإمارات، وهي بمثابة هدية ثمينة يعزز فيها الجيل الحالي صحة الأجيال المقبلة.

لماذا ترتفع معدلات الإصابة بأمراض معينة؟

قال عامر صبري أحمد، عالم أبحاث في علوم الإحصاء الحيوي في جامعة نيويورك أبوظبي: تسعى الدراسة إلى كشف تأثر صحة 20 ألفا من مواطني الإمارات بأنماط الحياة وعوامل البيئة والجينات، وتهدف الدراسة لفهم أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض معينة في الدولة، وإيجاد الحلول للوقاية منها مستقبلاً، ولبناء مستقبل صحي أفضل بدولة الإمارات. وأشار إلى أن هذه الدراسة تحت إشراف جامعة نيويورك أبوظبي ومركز «لانجون» الطبي بجامعة نيويورك، وبالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين في أبوظبي مثل هيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، لإجراء هذه الدراسة طويلة المدى، ومن المقرر أن يشارك بالدراسة 20 ألف متطوع من مواطني الدولة الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 40 عاماً.

وتسعى الدراسة العلمية إلى تمكين مجموعة واسعة من العلماء والباحثين المختصين من فهم الأسباب الأساسية وراء أكثر العوامل المؤثرة على الصحة العامة في الوقت الراهن، وتهدف إلى تحديد العوامل المسببة لتسجيل سكان دولة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الأمراض المتعلقة بنمط الحياة في العالم مثل السمنة وأمراض القلب والسكري.

ومن المتوقع أن تلعب هذه الدراسة التي تم التحضير لها منذ عام 2014 دوراً مهماً كمنصة عالمية للمعلومات العلمية والبحثية، لما تضمه من جهود كبيرة تهدف لبناء مستقبل أكثر صحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت ممثلة التحالف العالمي للأطفال الأصحاء الدكتورة سالومي أوبير: أتيت إلى مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة 2022 لتمثيل التحالف وهي منظمة مكرسة لتعزيز النشاط البدني لدى الأطفال والمراهقين.