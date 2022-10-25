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أحمد النعيمي يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة

أحمد النعيمي لدى استقباله ميجان جريجونيس بحضور عبدالله بن ماجد النعيمي (وام)
26 أكتوبر 2022 01:53

عجمان (وام)

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استقبل الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، في ديوان الحاكم أمس، ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي، بحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام شؤون المواطنين.
ورحب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بالقنصل العام للولايات المتحدة الأميركية، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط البلدين الصديقين.
من جانبها، أشادت ميجان جريجونيس القنصل العام الأميركي في دبي، بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وبما تشهده الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية شاملة في الميادين كافة.
عقب ذلك، قامت القنصل الأميركي والوفد المرافق لها بزيارة مسجد الشيخة آمنة الغرير في منطقة الصفيا بإمارة عجمان. وأعربت القنصل الأميركي عن إعجابها بما شاهدته في المسجد، وبنهج دولة الإمارات المعتدل، وانفتاحها على الشعوب والثقافات والحضارات.
وزارت القنصل الأميركي والوفد المرافق لها دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المناطق الحرة في عجمان، واختتمت جولتها في الإمارة بزيارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.
وأشادت ميجان جريجونيس بالفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الإمارة.

أحمد النعيمي
الولايات المتحدة
الإمارات
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