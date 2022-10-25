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الإمارات

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تفتتح معرض طريق السفر الحكومي

محمد العلماء
26 أكتوبر 2022 01:54

دبي (الاتحاد)

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افتتح الدكتور محمد العلماء، رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، معرض طريق السفر، أمس، وذلك بالتعاون مع مجموعة دبي لينك، وشركة «إس تي إس» في مجموعة دبي لينك، وشركة دبي العالمية للسفر.
وشارك في الافتتاح الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة، ومباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في المؤسسة، والدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي لينك، وصلاح منصور المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في المجموعة، وبدر أهلي المدير التنفيذي لدبي العالمية للسفر.
ويعتبر معرض طريق السفر أحد أهم الملتقيات الخاصة بصناعة السياحة والسفر، حيث يشهد مشاركة أكبر مجموعات الفنادق العالمية، كما يتيح للموظفين فرصة فريدة للتعرف على آخر المستجدات والعروض التي تقدمها أبرز الشركات العاملة في مجال السياحة والسفر. وقال الدكتور محمد العلماء: «إن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تسعى من خلال المعرض إلى مواصلة تكريس العمل التشاركي على المستويين الحكومي والخاص، وذلك لتحقيق تكاملية الأدوار في دعم الخدمات المشتركة والارتقاء بها، بالإضافة إلى دعم كل القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أهمية معارض السياحة في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى دورها في تحقيق سعادة الكوادر الوظيفية ضمن بيئة عمل مواتية ومحفزة».

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
محمد العلماء
دبي
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