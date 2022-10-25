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سفارة الدولة بمدريد تشارك في الاحتفال باليوم الوطني لإسبانيا

سارا المهري خلال الاحتفال (وام)
26 أكتوبر 2022 01:54

أبوظبي (وام)

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شاركت سارا غازي المهري القائم بالأعمال في سفارة الدولة بمدريد، في الاحتفال باليوم الوطني لمملكة إسبانيا، وذلك تلبية لدعوة جلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا وقرينته الملكة ليتيسيا، والذي أقيم بالقصر الملكي، بحضور معالي بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، وميريتشيل باتيت لامينيا رئيسة مجلس النواب، وأندير جيل جارسيا رئيس مجلس الشيوخ.
ونقلت المهري خلال الحفل إلى جلالة الملك فيليب السادس، تحيات وتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
وحمل جلالته القائم بالأعمال في سفارة الدولة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله». معرباً جلالته عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في احتفال بلاده باليوم الوطني، متمنياً للإمارات دوام الرفعة والنماء.
وأثنى جلالته على العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
من جانبها أكدت المهري عمق العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، والحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

الإمارات
إسبانيا
الملك فيليب السادس
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