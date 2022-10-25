الإمارات ومصر.. شراكة المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، فعاليات الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للاحتفاء بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية تحت عنوان «الإمارات ومصر قلب واحد».

وتهدف الاحتفالات إلى تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية بين البلدين اللذين تجمعهما رؤى مشتركة وخطط عمل مستقبلية، تصب بمجملها في تعزيز العمل الداعم لمستهدفات الدولتين في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وريادتهما العالمية، والتأثير الإيجابي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.