اسم «زايد».. يزين «أم الدنيا»

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

«زايد في قلوب المصريين»، مقولة تعبر عنها وتترجمها أسماء مدن وشوارع مصرية أطلق عليها أسماء قادة الإمارات، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل رد الجميل لما قام به من مواقف مع مصر وشعبها، وما قدمته حكومات الإمارات المتعاقبة منذ حرب 1973 والتي كان لها فيها دور بارز وتاريخي، ومن بعدها إعادة الإعمار.

مدينة الشيخ زايد بالإسماعيلية

بخبر في الصفحة الأولى من عدد جريدة الأهرام يوم 27 أكتوبر من عام 1976، أُعلن عن افتتاح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مدينة تحمل اسمه في الإسماعيلية. افتتاح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للمدينة كان بمثابة عيد لمحافظة الإسماعيلية كاملة، حيث خرج الناس في مظاهرة حب لاستقبال القائد العربي الكبير، وذلك تعبيراً عن امتنانهم للرجل الذي ساهم في تعمير المدينة بعد حرب أكتوبر 1973.

بورسعيد

في مدينة بورسعيد الباسلة، تم إطلاق اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أحد أهم الميادين والشوارع الرئيسة في المحافظة التي شهدت العديد من المشروعات بتمويل إماراتي، تقديراً من الدولة لمواطنيها وللعلاقة الوطيدة مع الشعب المصري وقياداته المتعاقبة.

الأمر نفسه تم في العشرية الأخيرة، بعدما موّلت الإمارات أحد المشروعات الإسكانية في المحافظة، تطلق عليه الحي الإماراتي جنوب بورسعيد، ويمثل نموذجاً للتوسعات الإسكانية التي تشهدها المدينة لحل أزمة استمرت سنوات طويلة بدأت تظهر ملامح الانتهاء منها تدريجياً، ويتمتع الحي بخصوصية كبيرة، وتم الانتهاء من بناء 168 بناية تضم 4032 وحدة في المرحلة الأولى للمشروع السكني.

مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق عن إطلاق اسم «الشيخ زايد» على إحدى محطات الخط الرابع للمترو «قيد الإنشاء»، وتعد تلك الكيانات جزءاً من كثير من المؤسسات التي تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مصر.

3 مستشفيات

يوجد في مصر 3 مستشفيات تحمل اسم «الشيخ زايد»، هي: مستشفى الشيخ زايد التخصصي في مدينة 6 أكتوبر، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان في حي منشية ناصر، ومستشفى الشيخ زايد المركزي.