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الاتحاد النسائي العام ينظم «بثقافتي أرتقي»

الاتحاد النسائي العام ينظم «بثقافتي أرتقي»
26 أكتوبر 2022 01:54

أبوظبي (وام)

 نظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، ملتقى «بثقافتي أرتقي»، الذي أقيم بمجلس ربدان في أبوظبي ضمن فعالياته في شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، وذلك لرفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن هذا المرض ووسائل الوقاية منه.
يأتي الملتقى في إطار جهود الاتحاد النسائي العام المتواصلة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لنشر رسالة التوعية بمكافحة سرطان الثدي بكل الوسائل والطرق المتاحة واستشراف آليات الوصول برسالة التوعية إلى مختلف الفئات الاجتماعية وتعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين لمكافحة سرطان الثدي.
قدمت الملتقى الدكتورة عايدة العوضي، استشارية طب الأورام - مستشفى توام، والدكتورة عائشة السلامي، استشارية طب الأورام - مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتورة راوية مبارك، استشارية علم الأمراض التشريحي - مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأدارت الحوار الإعلامية عالية المرزوقي.
وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، حرص الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على خدمة المرأة والمجتمع، والتفاعل بشكل وثيق مع المبادرات العالمية المعنية بصحة المرأة، ولعل من ضمنها التوعية بمرض سرطان الثدي، الذي يعد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم، في سبيل زيادة الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن المرض، لما له من أهمية بالغة في تحسين الحالة الصحية للمرضى. ونوهت إلى سعي الاتحاد النسائي العام لإطلاق مبادرات وبرامج وحملات توعوية لتعزيز التثقيف الصحي بعوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي وعلامات وأعراض المرض، وذلك باستخدام وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي وبرامج التوعية المجتمعية، بما يعزز لحياة أفضل وضمان تأثيرها الإيجابي على المجتمع.
من ناحيتها، لفتت الدكتورة عايدة العوضي، إلى أن المرأة أكثر عرضة من الرجال للإصابة به الأمر الذي يزيد عند النساء اللاتي لديهن سجل عائلي خاص بمرض سرطان الثدي، مشددة على أهمية الدعم النفسي اللازم لمريضات السرطان والمتعافيات منه أثناء مواجهتهن للمرض وتحدياته، لا سيما أن السرطان يؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً في الحالة النفسية للمرضى.
وحثت الدكتورة عائشة السلامي جميع النساء وخاصة اللواتي تزيد أعمارهن عن 40 عاماً، على زيارة الطبيب مرة واحدة على الأقل كل عام، وإجراء الفحص الخاص بالثدي، لأهميته البالغة في الكشف المبكر للمرض وتحديد العلاج المناسب.

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معتقدات خاطئة
بدورها، عرضت الدكتورة راوية مبارك، استشارية علم الأمراض التشريحي - مدينة شخبوط الطبية، المعتقدات الخاطئة الأكثر شيوعاً حول سرطان الثدي ومنها أن سرطان الثدي يبدأ دائماً من خلال وجود كتلة نسيجية في الثدي والحقيقة أنه لا ينبغي بالضرورة أن تشعر كل مريضة بسرطان الثدي بوجود كتلة نسيجية، وقالت: لا يتسبب سرطان الثدي في مراحله الأولية عادة في ظهور أي كتل نسيجية بالثدي.
كما تحدثت عن بعض الأمور التي تساعد على الوقاية من سرطان الثدي، ومنها الحفاظ على الوزن الصحي، إلى جانب ممارسة النشاط البدني، وضرورة الابتعاد عن التدخين، وكذلك اتباع نظام غذائي صحي. وتضمن الملتقى كذلك نشرات توعوية وفحوصاً روتينية أجراها مستشفى NMC للحاضرين.

فاطمة بنت مبارك
الإمارات
أبوظبي
الاتحاد النسائي العام
سرطان الثدي
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