انطلاق المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أمس، الدورة السابعة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة الذي يستمر لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من أفضل المتخصصين في القطاع، والذين يناقشون أحدث الابتكارات التكنولوجية والتطورات الحاصلة في مجال التصوير التشخيصي الطبي.

وعقب الافتتاح، قام عوض الكتبي بجولة في أرجاء المعرض والملتقى والذي يعقد في قاعة الشيخ راشد برفقة عدد من المسؤولين والأطباء والمختصين والعاملين في مجال طب الأشعة والتصوير الشعاعي والذين اطلعوا على أهم التطورات التكنولوجية في هذا المجال والتي تستعرضها حوالي 30 شركة. وشهدت الدورة السابعة من المعرض والملتقى السنوي مشاركة أكثر من 45 مختصاً وفني تصوير أشعة من جميع أنحاء العالم. هذا وركز الحدث على آخر التطورات في مجال التصوير التشخيصي الطبي، والاتجاهات الرئيسية والممارسات المتبعة في هذا التخصص، وكيفية تأثير التقنيات الجديدة المتقدمة على مستقبل ممارسات الأشعة الطبية. كما تضمن البرنامج العلمي للحدث 48 محاضرة علمية وجلسة مقدمة من 45 محاضراً من أبرز المتحدثين والمتخصصين في العالم. ومن المتوقع أن تستقطب هذه الدورة، وخلال ثلاثة أيام، أكثر من 2,000 مشارك وزائر سيجتمعون في دبي من داخل الدولة ومن شتى أنحاء العالم لبحث كل ما هو جديد في القطاع.

وتطرق اليوم الأول من المؤتمر إلى شتى المواضيع المتعلقة بالطب الإشعاعي، حيث استهل المؤتمر بجلسة «استخدام الذكاء الاصطناعي في الأشعة في الإمارات العربية المتحدة» و«أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية»، كما ناقش المؤتمر مواضيع طبية عدة تعود بالنفع على المشاركين كافة، وكان أبرزها «التصوير العصبي بالأشعة» و«طرق استخدام الأشعة لتشخيص الأمراض من مثل القدم السكرية» و«أساسيات تشخيص أورام العظام بالأشعة».