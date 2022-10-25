«نيويورك أبوظبي» تطلق بودكاست «سبيسد أوت» لعلوم الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز جامعة نيويورك أبوظبي للفيزياء الفلكية والجسيمات والكواكب الموسم الثاني من سبيسد أوت، أول بودكاست في الجامعة مخصص لعلوم الفضاء.

وتتوفر سلسلة البودكاست المكونة من 15 حلقة على منصة آبل بودكاستس وسبوتيفاي، وتستضيف عدداً من أبرز الخبراء بمن فيهم عالم الفضاء فاروق الباز والبروفيسور باري باريش الحائز على جائزة نوبل، وغيرهم.

وقال الدكتور محمد عباس الباحث المشارك في المركز ومضيف البودكاست: «حظي إطلاق برنامج سبيسد أوت، وهو أول بودكاست مخصص لعلوم الفضاء، باهتمام كبير من قبل عشاق الفضاء وعلماء الفلك الطموحين وغيرهم من هواة المعرفة والاستكشاف، ويسعدنا إطلاق الموسم الثاني من السلسلة التي تقدم نقاشات ملهمة وتستضيف مجموعة من الأكاديميين والخبراء في مواضيع علوم الفضاء».