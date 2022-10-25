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مبادرات إماراتية جديدة لمواجهة تحدي تغير المناخ

مبادرات إماراتية جديدة لمواجهة تحدي تغير المناخ
26 أكتوبر 2022 01:53

أبوظبي (وام)

تستعد وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن مشاركتها في وفد الدولة المشارك في فعاليات مؤتمر دول الأطراف «COP27» في مصر، للكشف عن مجموعة من الخطوات والمبادرات الجديدة التي تعزز من جهود الدولة في مسيرتها لمواجهة تحدي تغير المناخ والتي تشمل خفض الكربون على مستوى كافة القطاعات، والتوسع في الاعتماد على الحلول المستندة للطبيعة على المستوى الدولي لخفض معدل انبعاثات غازات الدفيئة، وتطوير وتوسعة منظومة البحث والتطوير المناخي.
وقال المهندس عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن أحد أهم التجارِب التي سيتم استعراضها هو«الحوار الوطني حول الطموح المناخي» الذي سعت الوزارة من خلاله إلى تعزيز رسم التوجهات المستقبلية للدولة في خفض الكربون وانبعاثات غازات الدفيئة عبر الشراكة القطاعية المتكاملة، وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت في مايو 2022 مبادرة «الحوار الوطني من حول الطموح المناخي»، التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود العمل من أجل المناخ والوصول لأعلى معدلات خفض وإزالة الكربون عبر عقد اجتماع شهري، يتم خلاله مناقشة احتياجات ومتطلبات وأولويات كل قطاع على حدة والتوجهات المستقبلية لتعزيز مشاركته في جهود السعي لتحقيق الحياد المناخي، بمشاركة صناع القرار وأصحاب المصلحة فيه وبقيادة الجهات الحكومية المعنية في الدولة، بما يضمن تطبيق أسلوب التصميم التشاركي.
وأشار الهاشمي إلى تركيز الوزارة ضمن استراتيجيتها على تعزيز مشاركة كافة القطاعات على مستوى الدولة في خفض معدلات انبعاثات الاحتباس الحراري وبالأخص ثاني أكسيد الكربون، ورفع طموح هذه القطاعات للعمل المناخي، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة، والطاقة والنقل وصناعات الأَسمنت والقطاع المالي تأتي في مقدمة القطاعات التي يجري العمل على تعزيز التعاون والتنسيق معها وتحفيز ورفع طموح مشاركتها في جهود مواجهة تحدي تغير المناخ.
وأوضح بأن سلسلة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، تهدف إلى عقد لقاءات مباشرة مع ممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة المسؤولة والعاملة في كافة القطاعات لتقييم وضعها الحالي، وتبادل النقاش والمعارف حول متطلباتها لرفع طموحها وتعزيز مشاركتها في جهود العمل المناخي، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

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الحوار الوطني
أطلقت الوزارة ضمن مبادرة الحوار الوطني حول الطموح المناخي «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» الذي تلتزم فيه المؤسسات الموقعة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق أعلى معدلات لخفض الكربون من أعمالها.

وزارة التغير المناخي والبيئة
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