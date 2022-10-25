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ورشة حكومة دبي تبرم اتفاقية مع «دبي التعاونية لصيادي الأسماك»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
26 أكتوبر 2022 01:53

دبي (الاتحاد)

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 أبرمت «ورشة حكومة دبي» اتفاقية شراكة مع «جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك» تتولى الورشة بموجبها توفير حلول مستدامة للجمعية، من خلال إعادة تدوير مواد يمكن استخدامها في أدوات الصيد، وبالتالي إتاحة معدات صيد من مصادر معاد تدويرها بهدف تعزيز الاستدامة ضمن قطاع الصيد البحري. وأكد فهد أحمد الرئيسي على أهمية الاتفاقية في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ضمن قطاع الصيد البحري من خلال عملية إعادة التدوير، بما يدعم مهنة صيد السمك ويسهم في رفع الوعي البيئي.
وقال الرئيسي: «يأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لضمان استدامة مهنة صيد الأسماك وتعزيزها، فضلاً عن كونها موروثاً شعبياً وثقافياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما نسعى في ورشة حكومة دبي إلى الحفاظ على البيئة البحرية والمساهمة في جهود إعادة التدوير في كافة المجالات».
وقال المهندس عبدالناصر الشامسي، مدير عام جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك: «تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الجمعية بتوفير كافة سبل الدعم والتمكين لصيادي الأسماك في إمارة دبي، وتطوير مهنة الصيد بمنهجية مستدامة بيئياً وبُطرق تسهم بحفظ الثروة السمكية.  

دبي
حكومة دبي
صيادي الأسماك
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