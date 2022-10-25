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إقامة صلاة الكسوف في جميع مساجد الدولة
إقامة صلاة الكسوف في جميع مساجد الدولة
25 أكتوبر 2022 21:01
شهدت مساجد الدولة إقامة صلاة الكسوف بعد عصر اليوم تيمناً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجه المصلون إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء .
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