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إقامة صلاة الكسوف في جميع مساجد الدولة

إقامة صلاة الكسوف في جميع مساجد الدولة
25 أكتوبر 2022 21:01

شهدت مساجد الدولة إقامة صلاة الكسوف بعد عصر اليوم تيمناً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوجه المصلون إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء .

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